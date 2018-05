Los niños y jóvenes de las escuelas deportivas municipales no paran de dar alegrías. En esta ocasión han sido los judocas que forman parte de la EDM Mytos, que han logrado diez medallas en el Campeonato de Andalucía Infantil (sub 15) y Cadete (sub 18), celebrado en la localidad de Torremolinos (Málaga), y una de ellas, Clara Domingo ha sido medalla de bronce en el Campeonato de España Escolar.