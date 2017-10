Clase magistral del oficio de capitán a cargo de Almansa

En una semana en la que los datos de la Real Federación Española de Voleibol se han resumido en poner a tres ahorradores en el equipo ideal de la jornada, con la repetición consecutiva de Ignacio Sánchez y la repetición de Borja Ruiz, emerge la figura de Jorge Almansa. El capitán tiró de galones en Los Pajaritos y fue lo que se esperaba de él, un faro-guía: “Primero piensas en jugar, que es lo importante y es por lo que estamos todos aquí, y luego si puedo ayudar, si puedo aconsejar o llevar al equipo en los momentos clave más que nada esa tranquilidad, ese saber estar, lo hago, porque al final ayuda mucho en esos momentos importantes, que se jueguen bien, con cabeza, que los pequeños detalles caigan a favor nuestra”.

Su mente de capitán está muy bien amueblada, y se aportación en pista, siendo alineado como receptor, casi fue también de opuesto ante el dolor de espalda de Thiago Maciel: “Tenía problemas y todos dimos esa aportación ayudándolo a él también y las cosas salieron bien; Javi también hizo un buen partido, con la mala suerte de que atacó muchas pelotas altas que al final no se ven pero los números bajan un poco; sí es verdad que estuvimos todos poniendo nuestro granito arena y que no se notase esa aportación que dejó de dar Thiago, que de todos modos hizo unos números buenos, al fin y al cabo”. Reparte méritos en un partido que fue “súper bueno, pero jugamos por momentos de un modo que no termina de gustar”.

Por eso la victoria gustó más: “Sí es cierto que ellos apretaron mucho, que es un pabellón muy difícil de jugar, es normal que nos obligasen a jugar así, pero bueno, se sacó adelante un partido importante, jugamos muy bien por momentos, otras veces un poquitín peor, pero muy contentos por la victoria”. Delante hubo un señor equipo: “Soria la verdad es que está jugando bien, y en su casa sabíamos que fácil no iba a ser; tiene jugadores muy buenos, a mí Sevillano me encanta y por eso es entrenador y jugador también, Gerard Osorio que ha dado un pasito adelante, Manu Salvador, el brasileño, el colocador… al final tiene un equipo muy bueno y tuvimos que jugar a un nivel alto para que no se nos escapase”.

Señor también es el público soriano: “Son muchos años de rivalidad y el público estuvo súper bien; se nota que le gusta el vóley y que va a pasarlo bien, a disfrutar con nosotros y con ellos; estuvo en todo momento expectante, con muchas ganas, disfrutando, animando… y se vio un bonito espectáculo, porque la afición soriana estuvo a la altura de lo que fue el partido”. En su parte de entrenador, que existe en su cabeza, reconoce que fue un partido de los que no gusta: “Al final el voleibol tiene esos momentos, aguantarlos cuando estás mas débil y que los buenos sean más largos, y en los buenos fuimos más constantes; excepto el tercero e inicio del cuarto, aguantamos bien el físico y fue bien llevada ‘la montaña rusa’”.

Pero no acaban las emociones fuertes, nunca lo hacen, y ni mucho menos ante una visita ilustre: “Es otro clásico y estoy muy contento de ver otra vez a Moisés Cézar, que he coincidido con él dos años y es un ‘máquina’; estoy muy contento por él cuando le dieron el MVP, que le salgan las cosas bien, porque se merece lo mejor; ya que no puedo tenerlo aquí como compañero, que donde esté, triunfe”. El Vecindario ACE Gran Canaria es otro equipazo: “Tiene puestos que llevan tirando del equipo los últimos años, como los dos cuatros, Valquintans y Artiles, o como el colocador, Javi Sánchez, que físicamente es un caballo y si sigue mejorando y en esa progresión que se le espera será un clásico y en la Superliga, y con Moisés”.

Jorge Almansa tiene claro que “seguro que es un equipo peleón y habrá que ver cómo viene, pero fácil no lo van a poner”. Cierto es que comienza una etapa muy distinta, o no tanto dependiendo de la continuidad que le den al trabajo, sin que Paco Sánchez Jover esté en el banquillo: “Es una pena que se haya ido porque es un mito del voleibol ,y aunque fuese en cada partido que nos veíamos, o en cada entrenamiento cuando íbamos allí contra ellos o cuando venían aquí, siempre daba alguna lección; ahora ya están sin Sánchez Jover, pero seguro que peleones siguen siendo, conociendo a sus jugadores y con dos brasileños en el campo”. El vóley “es de listos, al final como casi todos, y el más pillo saca cosas positivas”.

El capitán de Unicaja Almería está feliz con lo que está viendo en su equipo: “Estamos jugando con constancia, que es lo importante, excepto algunos momentos, pero es normal que tengamos de vez en cuando problemas, pero al final ese bloqueo-defensa que te da un plus en cada momento, la verdad es que sí, que estamos en una dinámica bastante buena y en un voleibol más constante”. En general, la Superliga le ha dado la razón a su predicción de inicio de curso: “Ya lo dije, y viendo el nivel de esta año gracias a dios se ha mantenido, está a buen nivel, y qué mejor que disfrutar aquí con nosotros, que la gente venga a animarnos y que disfruten de ese espectáculo, esos físicos, esos golpes angulados y fuertes”.