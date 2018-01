Competitivos sin refuerzos ni recuperar bajas

Lucas asumía con deportividad la ley del fútbol y daba por bueno el punto pese al revés del penalti fallado en el descuento admitiendo el buen hacer del Nástic: "En el desarrollo del partido el juego ha sido equilibrado, pero tras el gol tuvimos la desgracia de marcar en propia puerta y fallar un penalti. Con tanta igualdad cualquier golpe de suerte o acierto a favor o en contra te pasa de una victoria a empate. Se pudo ganar, pero los méritos han estado compartidos por unos y otros. Al fallar el penalti en el último minuto no te sabe peor".

El técnico granadino comprendía incluso que el colegiado Pizarro Gómez no hubiera dejado seguir el desenlace de la jugada de la pena máxima, que desembocó en gol del propio Verza cuando la infracción ya estaba señalada: "El penalti ha sido clarísimo. Se produce un agarrón y es normal que pite, es difícil que esa jugada continúe. Hubiera sido mejor para nosotros, pero lo claro es que ha sido penalti".

No se olvidó el preparador rojiblanco de recordar la plaga de bajas que arrastran jornada tras jornada: "Los partidos se generan en un contexto y nos iba a costar mucho trabajo jugarlo al hacer debutar a un chaval [por Navas]. Fran no estaba para 45 minutos, pero la tarjeta [a Navas] nos condiciona mucho. Verza tenía un problema que no sabíamos si podía o no jugar... Pero el equipo ha sido competitivo sabiendo jugar a un rival que ha ganado muchos partidos fuera de casa. Nos sentíamos cómodos en nuestro campo saliendo a la contra, pero cuando eso nos podía acercar al segundo gol, surge la mala suerte del empate y estamos 15 minutos con ellos mejor. En el arreón final se logra el penalti y viene todo lo demás".

Luego le repartía caramelos para los jugadores y carbón para la directiva: "Las circunstancias condicionan mucho y ahora se nos puede pedir lo que se nos está pidiendo, dar la cara y ser competitivos, pasando en mes y medio a estar a 5 puntos del descenso. Hemos corregido una primera situación sin recuperar lesionados ni venir nuevos jugadores, solo siendo competitivos. Felicito el trabajo de los jugadores".

El polémico cambio de Pozo lo justificó en que estaba fundido: "Buscaba robar, dársela a Pozo que condujera y apareciensen Fidel y Gaspar por detrás, pero al plan le fallaba una cosa y es que Pozo estaba muerto, sin piernas para desarrollar lo que teníamos en mente". Todo tiene explicación en la vida salvo una cosa...