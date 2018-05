Confianza sin relajaciones

-¿tiene a todos los efectivos disponibles de los que andan tocados?

-El único jugador que está de baja es Morcillo. Con el resto vamos apurando y hasta última hora no lo vamos a saber porque Tino y Pozo arrastran molestias pero están haciendo un gran esfuerzo para llegar al partido y creo que al final podrán estar disponibles.

-¿Qué Tenerife espera mañana sábado?

-Para ellos es una final porque necesitan ganar sí o sí para seguir con opciones. Para nosotros también es una final. Como dije la semana pasada ningún partido será definitivo. Tiene que ser una final, ir a ganarla para obtener los tres puntos pero ninguno de los resultados que se dé será definitivo. Nos encontraremos con un rival muy complicado que tiene una plantilla confeccionada para estar en puestos de play off, se han quedado un poco alejados y es su última bala, así que nos encontraremos como siempre a un rival peligroso.

-¿Interesa que el arranque del rival sea impeutoso y que el Almería sepa dosificar?

-Ellos suelen ser un equipo que sale muy intenso los primeros minutos en casa. La primera fase de partido suele ser un equipo muy agresivo y directo. En la situación que se va a dar el partido, pues mucho más. Nosotros tenemos que intentar hacer un partido largo, aguantar ese primer arreón de ellos y salir con la misma intensidad o, por lo menos, igualarla. Saldremos a buscar la portería contraria desde el inicio para intentar ganarlo, que se note que queremos hacerlo. Conforme pasen los minutos el tiempo juega a nuestro favor porque ellos son locales y tendrán que arriesgar un poco.

-¿Espera que el equipo haya recuperado la confianza mental?

-Esta semana me he encontrado al equipo un poco mejor. Es cierto que la victoria nos ha dado cierta tranquilidad y confianza, los futbolistas están super involucrados en el trabajo que estamos haciendo y con el paso de los partidos nos encontramos muy buenas situaciones, pero la situación es la que es. Todavía no vamos a estar al 100% ni en cuanto a confianza ni en cuanto a juego, tenemos que intentar parecernos lo máximo posible a nosotros mismos y estar en un estado óptimo, lo más cercano posible a nuestro mejor juego.

-¿Buscará más posesión y llegada?

-Tenemos mucho margen de mejora. Creo que el equipo puede tener más posesión y tenemos que intentar llegar las máximas veces posibles al área rival. Hay que mejorar muchas cosas y si queremos ganar en Tenerife tenemos que estar muy cercanos a nuestro mejor nivel por la dificultad del partido. Eso significa más posesiób, más llegada, pero también defender bien y saber leer las situaciones del partido. En el poco trabajo que estamos haciendo porque en este tramo de temporada tampoco puede hacerse mucho más, hablamos de ser valientes, pero el futbolista decide al ser el protagonista y estoy convencido de que daremos mejor versión que la semana pasada.

-¿Le da cierto pavor el tema de la tranquilidad?

-Terror no, pero me deja una sensación de que la semana ha sido demasiado tranquila para todo lo que nos jugamos. Tenemos que ir concienciados de lo que nos jugamos ni confundir la confianza con la relajación. Quedan pocos puntos en juego y hay que sumar bastantes. No debemos dejar pasar esta oportunidad de ir allí a ganar el partido.

-¿Con un empate se daría por satisfecho?

-En este momento no, tenemos que ir a por los tres puntos. Solo sabemos planificar un partido para ganarlo, no sé prepararlo para empatarlo. En los últimos minutos, y dependiendo de cómo esté el partido, a lo mejor el empate es bueno, pero de partida no. Queremos ir a ganar y lo estamos preparando para eso.

-¿Baraja la opción de Navas en el carril diestro por los días sin entrenar de Motta?

-No, Marco ha estado entrenando y es un futbolista importantísimo. Va a ser de la partida y seguro que a buen nivel porque es un profesional. Ha estado ejercitándose en Italia y sé que la gente pide renovación y jugadores nuevos del filial, pero con esta situación tan complicada tienen que salvarla los futbolistas de la primera plantilla. Deben de ser los protagonistas.

-¿Considera que el Tenerife podría relajarse ante una meta casi imposible?

-Tienen su objetivo más lejano que nosotros. Ahora mismo somos unos privilegiados entre los de abajo al estar fuera de los puestos de descenso. Los dos necesitamos los tres puntos, ellos quizá algo más, y por eso debemos hacer un partido largo, para tener más opciones.