Alberto Contador elige Almería para preparar a su equipo continental

El Polartec-Kometa, equipo continental de la Fundación Alberto Contador que aspira a convertirse en grande, entrena desde ayer en la provincia de Almería. Su centro de operaciones se ha instalado en el resort Mar de Pulpí del Levante almeriense. Se trata de la primera sesión de entrenamientos del equipo de este 2018 y cuenta con la presencia del ganador de la 'Triple Corona', que está participando junto al resto de los jóvenes integrantes de la escuadra por las carrereras de la provincia. También está presente otro histórico del ciclismo, Ivan Basso, que es el mánager deportivo del equipo.

"No estamos en las mejores condiciones debido a la operación de la mano pero quiero seguir de cerca cómo van los chavales. El equipo es realmente joven, el objetivo no es ganar muchas carreras, si no desarrollar a corredores para el futuro. Va a ser una temporada con mucha ilusión y motivación. Os deseo que nos sigáis en televisión y en las redes. Seguimos creciendo", explica Alberto Contador en un vídeo publicado en las redes sociales.

En la concentración, junto a Contador y Basso se encuentran se encuentran los ciclistas Michele Gazzoli, Matteo Moschetti, Patrick Gamper, Michel Ries, Kevin Inkelaar, Diego Pablo Sevilla, Juan Camacho, Isaac Cantón y Miguel Ángel Ballesteros. En breve llegarán Awet Habtom y Wilson Peña.

Almería está siendo el escenario donde el equipo de la Fundación Contador estrena también el kit de competición de la temporada 2018 que Polartec fabrica para todos los equipos de la Fundación Alberto Contador.

Los corredores están poniendo a punto las primeras bicicletas Trek, llegadas directamente del Servicio de Carrera del Trek-Segafredo, y que han sido montadas por Faustino Muñoz, el mecánico de siempre de Alberto Contador y que la próxima temporada estará en el coche de equipo del Polartec-Kometa.