El Córdoba resurge en siete minutosEl Rayo castiga con dureza al Valladolid

Tres goles en siete minutos, del 52 al 59, dieron una merecida victoria al Córdoba frente a un pobre Alcorcón, que siempre estuvo a merced de los locales, que de esta forma salen de los puestos de descenso, al tiempo que su técnico, Luis Carrión, respira tras una semana complicada por los malos resultados.

Los hombres de Carrión, pitado por aficionados en El Arcángel al salir al terreno de juego, dominaban con claridad a un Alcorcón al que no dejaban salir de su campo, aunque no lograron abrir el marcador hasta la segunda parte.

El Rayo Vallecano, con goles de Raúl de Tomás, Óscar Trejo y un doblete de Embarba, desarmó por completo a un Valladolid que no estuvo fino en defensa y que sólo redujo distancias por medio de Óscar Plano. El cuadro de Vallecas, que después de perder la pasada jornada en Huesca no quería dejar escapar más puntos de su feudo, ya ganaba por dos goles de diferencia en los primeros quince minutos de un partido que, prácticamente, controló de principio a fin ante un rival vallisoletano que no estuvo a la altura en una cita entre dos conjuntos que tienen el mismo objetivo, lograr el ascenso.