Fran Fernández creció en el populoso barrio de El Zapillo desgastando suela en sus plazas de darle patadas a un balón y viendo a Espinete en Barrio Sésamo para merendar. Como tantos otros pequeños de su generación, una cinta VHS le acercó el mundo de las aventuras con LosGoonies y La Historia Interminable. A esos niños La princesa prometida les hizo creer en damas y caballeros hasta que el feminismo los sacó de su ilusión.

Eran los albores de los 80 (vio la luz un 20 de marzo de aquel año) y al mercado europeo empezaban a llegar los primeros animes japoneses, con la mítica Mazinger Z y su archiconocido grito de guerra de "puños fuera". La suya, con las lógicas estrecheces de pertenecer a una familia trabajadora, debió ser una infancia feliz porque el contexto social de la época bullía positivismo.

La movida madrileña le cogió muy bisoño, pero las canciones de Los Secretos, Gabinete Caligari o Alaska que sonaban a todas horas en el radio cassette de casa a buen seguro forjaron su identidad musical. Aquellos críos eran felices con un balón de 'reglamento' en un campo de tierra donde dejarse las canillas enfundados en unas Marco, obligando a sus madres a tirar de parches-rodillera para disimular los boquetes en el chándal.

Una Atari provocó sus primeras 'picaíllas' en las videoconsolas con un cuadrado que se desplazaba a un lado y a otro de la pantalla. Luego llegarían las dos dimensiones con Nintendo y Sega y sus entretenidos juegos de plataformas, pero lo de aquellos niños indiscutiblemente era la calle, donde dos cajas de Mahon servían para improvisar dos porterías con un larguero imaginario.

Esa cosecha del 80 es la que sacó de la indigencia al deporte español, llevándolo a su edad de oro. A ella pertenecen Xavi, Gasol o Fernando Alonso. A nivel tecnológico esa generación acostumbrada a los mandos con cables es la que luego contribuiría a diseñar las pantallas táctiles. En el terreno político sus representantes son Albert Rivera, Pablo Casado o Inés Arrimadas, pero la política casi mejor dejarla al margen de este perfil.

A los de los 80 sus padres les inculcaron la cultura del esfuerzo, poniendo a su alcance la formación académica que ellos no pudieron recibir, volcando en sus hijos las ilusiones y tragando con las frustraciones.

Fran Fernández podría el domingo en Córdoba cumplir un sueño y salir airoso del mayor reto de su carrera profesional, salvar del descenso al equipo de su tierra.

Escalar desde la base le ha costado lo suyo por no tener el cartel del futbolista profesional y en El Ejido y Níjar ya probó los sinsabores de la profesión como ha descubierto Txabi Ferrero. Si no es en El Arcángel será más adelante, pero El Brujo del Zapillo (así lo ha bautizado Raúl Piñeiro) no fallará. La cosecha del 80 nunca se agrió.