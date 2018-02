Costa de Almería se alza campeón y coge la fregona

Después de conseguir un clarificador 45-0 frente al segundo clasificado en el grupo C de Segunda Regional a ninguno de los jugadores de Costa de Almería ‘se le cayeron los anillos’ por dejar el vestuario del Estadio Emilio Campra tal y como se lo habían encontrado de limpio. Escoba y recogedor primero en mano y después cubo y fregona en acción, el rugby cumplía con otra de sus curiosas, así catalogadas en otros deportes en los que no se estilan, leyes no escritas. Y es que cuando no hace falta que el reglamento recoja ciertas máximas, estas salen de dentro del espíritu de una modalidad que tiene muchos más detalles que el conocido tercer tiempo. Lo mismo hicieron el sábado los más pequeños.

Los tres equipos Sub-14, Sub-16 y Sub-18 de Unión Rugby Almería recibían a Jaén Rugby en el Emilio Campra, y al finalizar sus partidos y la posterior ducha, los vestuarios quedaron impolutos con la ayuda de todos. No solo eso, sino que sus madres y padres hicieron una ‘espera activa’ dejando la grada totalmente recogida y sin rastro de que hubiese habido un buen número de espectadores disfrutando del deporte de sus hijos, del rugby, mucho más allá del resultado: “Así también se hace club, así se hacen personas, así es el rugby, y estamos orgullosos de poder dar ejemplo”. El sentir general fue el que se encargó de recoger Miguel Palanca, presidente de URA.

En lo deportivo, Costa de Almería aplastó a Nerja en un partido que comenzó pasadas las 14.30 horas y que sirvió para certificar su primera plaza de grupo en Segunda Regional. Con nivel de División de Honor B en varios de los que fueron alineados por Quintana, jugadores con debut incluido en algún momento de estas tres temporadas con el primer equipo, la superioridad almeriense fue más que manifiesta ante los malagueños, que nada pudieron hacer para poner freno al buen hacer en todas las líneas de Costa. Con seis ensayos, todos ellos transformados por un infalible Matuja, tres en cada mitad, más un drop final del propio Matuja para redondear su actuación, el 45-0 cerró acta y liderato.

Actitud e intensidad de los hombres de Quintana, que placaron incesantemente para no dar respiro a sus rivales, y sobre todo mucha fortaleza en los últimos metros del ‘8’ del filial cruzado, Christie Dunn, autor de nada menos que tres de los ensayos de su equipo, secundado por Dani García Abuja con dos y por Antonio Hernández, que anotó el primero y abrió el camino del triunfo ya en el minuto 9 del encuentro. El nivel de Costa de Almería esta temporada está siendo claramente superior a lo que pide la categoría, después de su renuncia a salir en Primera Regional, por motivos económicos principalmente, al inicio de una temporada a la que ya solo le resta una jornada de fase regular.

Costa de Almería es matemáticamente campeón de grupo tras haber ganado todo, siete partidos de siete, con 33 puntos gracias a cinco bonus ofensivos, y solo le resta visitar al CD Granada 2004 para acabar con el mejor sabor de boca y para, de paso, ayudar por si acaso a El Ejido Rugby. Los de Nicoletti es posible que ni necesiten de esa victoria de Costa, ya que con un partido menos que Nerja y un duelo directo con el que se ha convertido en su principal rival, tienen serias opciones de meterse segundos de grupo y asegurarse una plaza en la fase de ascenso. También sería posible como uno de los dos mejores terceros, posición que actualmente ocupan a cinco puntos de los malagueños.

Por lo tanto, se presenta apasionante la jornada final de este Grupo C para los intereses de un El Ejido que se ganó todas las opciones tras vencer a Granada 2004 en su propio feudo, debiendo devolverle la moneda a Nerja por la derrota en Santo Domingo producida de un modo muy extraño, con bajas y sin que se pudiera competir en plenitud de condiciones. Los ejidenses albergan muchas y muy fundadas esperanzas de lograr el objetivo que se habían marcado desde el inicio del curso, y además cuentan con las flamantes incorporaciones de dos jugadores provenientes de Huércal Overa para verse reforzados de cara a esta recta final que les puede abrir la puerta de más competición.

En cuanto a las categorías inferiores, y ya con regularidad en la disputa de sus partidos, los Sub-14, Sub-16 y Sub-18 de Unión Rugby Almería dieron otra vez más muestra de su progreso sobre el campo. La cantera de URA ya tiene muy poco que envidiarle a las de los demás clubes punteros de Andalucía, siendo en esta ocasión Jaén Rugby quien rendía visita a los jóvenes cruzados. Cuesta un poco de más trabajo a los más jóvenes, con los Sub-14 cayendo derrotados en un partido roto desde demasiado pronto. En cuanto a los Sub-16, también se vieron abocados a la derrota, pero con notable mejoría de su juego. Por último, los Sub-18 ponen habitualmente el listón al que tienen que ir llegando las nuevas generaciones y vencieron por 45-36, recompensa a su trabajo.

Mientras tanto, Unión Rugby Almería de División de Honor B vela armas de cara al trascendental partido que le medirá a Alcobendas B el próximo domingo desde las 12.00 horas. Descanso este fin de semana para recuperar lesiones y mentalizarse, los cruzados están ante las últimas cinco fechas del campeonato, tres en casa y dos fuera, con alternancia entre local y visitante desde este próximo compromiso tan importante. Después se irá al campo de Cisneros Z, se recibirá a Liceo Francés nada menos, se jugará la vida literalmente ante Universidad de Granada en Fuentenueva y se cerrará recibiendo a CRC.