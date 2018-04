El Costa de Almería hace valer su enorme temporada remontando de manera brillante a Tartessos de Huelva

El adversario será Económicas de Málaga y la primera cita se producirá el fin de semana próximo. Suma y sigue el Costa de Almería, que ha sido el gran dominador de la temporada regular y que no podía dar por terminado su aventura tras un partido de resultado no ajustado a lo que se vio sobre el terreno de juego. El 41-19 con el que se dio por sentenciada la eliminatoria desde algún medio de comunicación onubense, con expresiones como ‘claro favorito’ o ‘pie y medio en la final’, no era del todo real, como quedó demostrado en el Emilio Campra. Además, esa ‘sentencia prematura’ motivó más a los de Quintana, con él mismo también en el XV titular, y solo el capricho del bote del oval permitió puntuar a Tartessos.

Pese a esa superioridad en este segundo partido, lo primero que se puso en la boca Quintana fue la felicitación para un magnífico adversario que sucumbió dándolo todo en Almería: “En primer lugar felicitar al Club de Rugby Tartessos de Huelva, que ha sido un gran rival y que me ha parecido un equipo muy bien trabajado, con una línea de tres cuartos muy peligrosa con balón en las manos y un paquete de delanteros muy rocoso, con una gran touch”. Por ello, lo mejor de todo es que “los aficionados al rugby han podido disfrutar de dos grandes partidos”. La calidad y experiencia de algunos de los jugadores de almerienses han sido determinantes.

En ese sentido, Antonio Cayuela ‘Quintana’ ha reconocido la labor de todo su plantel: “Quiero felicitar a mis jugadores, algunos de ellos decisivos para evitar el descenso directo del primer equipo de División de Honor B, y tras un final de temporada regular muy duro, mucho sacrificio, han sido capaces de rearmarse, volver a cargar las pilas y darle la vuelta a esta eliminatoria, que se nos puso muy complicada en el partido de ida”. El objetivo es el ascenso, para lo que en principio hay que salir campeón de la Segunda Regional. Después entran en la cábala los ascensos a División de Honor B que van a disputar Málaga y Jaén, y también los descensos de la categoría de plata. Así, el subcampeón iría a una promoción, en principio, o subiría directamente.

Para poder sacar adelante esta eliminatoria contra Tartessos de Huelva, el técnico ha contado con 23 hombres de gran calidad en su convocatoria: “Me he visto en la amarga tesitura de tener que dejar fuera a jugadores de gran nivel y que han demostrado un gran compromiso con el club, como Gallegos, Andrés o Madrid”. Otra de las claves ha sido que “el equipo ha salido enchufado desde el principio y han funcionado muy bien algunos aspectos tácticos trabajados durante la semana, en especial la touch y el sistema defensivo”. Con un golpe a palos transformado por Matuja, gran protagonista en la anotación junto al histórico Jose Cuadrado, se abrió el marcador muy pronto, en el minuto 3, y se llegó tras un ensayo del ‘5’ y otra patada del apertura con un 11-0 a la última jugada antes del descanso.

Ahí la suerte fue esquiva, y el bote del balón favoreció la progresión de Pérez-Ventana en una patada a seguir para ensayar muy fácil: “ A pesar de un error que nos ha costado un ensayo, hemos sabido sufrir, y en la segunda parte se han notado los cambios”. Determinante la incorporación de Juan Jiménez en la delantera, Costa de Almería decidió el partido por superioridad tras la zona de cinco metros, bien atacando o bien defendiendo: “Nuestra intención era hacer un partido largo y duro, muy intenso, lo que nos ha dado sus frutos con dos ensayos en los diez últimos minutos. Antes, en el 48, Matuja hizo buena la insistencia almeriense y la referida superioridad en la proximidad de la raya de marca, ello continuando su labor anotadora de otra patada en el 44.

Poco a poco se iba recortando la distancia de 22 puntos, con Jose Cuadrado depositando para hacer buena una sucesión de fases dentro de cinco metros en el minuto 72, con transformación de Matuja para situarse con 21 de renta (26-5). Se rozaba la proeza y se logró con una gran jugada a mano por el ala derecha que levantó a la grada con fervor ante el cuarto ensayo local, otra vez con Matuja como protagonista. Restaban 5 minutos en los que se defendió bien, se buscó la posesión y no se flaqueó en la touch rival dentro de 22 propia para vivir la gran alegría de una clasificación muy meritoria. El URA – Costa de Almería lo había logrado y ahora tiene más ‘tarea’.

Quintana ha lanzado ya el mensaje: “La semana que viene es el partido de ida de la final en el Rincón de la Victoria ante un rival muy complicado y con mucha experiencia, así que esta semana prepararemos con detalle ese encuentro”. Ha sido duro, así que se espera “recuperar a los jugadores tocados en esta eliminatoria, aunque lamentablemente se va a perder lo que queda Vitaly, una de las perlas de la cantera del rugby almeriense”. Ganas, todas: “El grupo se ve muy animado y con ganas de competir en esta final a 160 minutos”.

FICHA TÉCNICA

Costa de Almería (31): Petao, Antonio Hernández, Quintana, Carpintero, Cuadrado, Alejandro, Dunn, Quereda, Matuja, Jorge, Miguel García, Fede, Alfredo y Borja Tara. También jugaron Montoya, Oliver Loubet, Juan Jiménez, Muñoz, Serrano Palmer, Borja Giménez y Polo.

Tartessos (5): López, Cárdenas, Jesús Martínez, García, Castellón, Delgado, Agudo, Álvaro Sayago, Gómez, Piedra, Juan Sayago, Pérez-Ventana, Samuel Ramírez, Pereira y Garcés. También jugaron Chávez, Nicolás Martínez, Manuel Ramírez, Barroso y Rofa.

Árbitro: Arenas de Soria. Expulsó temporalmente a Fede (min. 17) por parte de Costa y a Jesús Martínez (min. 45) por parte de Tartessos.

Tanteo: (3-0) min. 3, patada de castigo transformada por Matuja. (8-0) min. 19, ensayo de Cuadrado. (11-0) min. 31, patada de castigo transformada por Matuja. (11-5) min. 40, ensayo de Pérez-Ventana. DESCANSO. (14-5) min. 44, patada de castigo transformada por Matuja. (19-5) min. 48, ensayo de Matuja. (26-5) min. 72, ensayo de Cuadrado transformado por Matuja. (31-5) min. 75, ensayo de Matuja. FINAL.

Incidencias: Partido correspondiente a la vuelta de la semifinal de promoción de ascenso a Primera Regional disputado en el Emilio Campra ante unos 400 espectadores aproximadamente.