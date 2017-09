Cristian, en el 90', salva el primer punto del curso para el Roquetas

El Roquetas sumó ayer su primer punto de la temporada después de empatar, en el último suspiro, un partido que se le puso muy cuesta arriba ante un Porcuna que mostró muchísima efectividad, sobre todo en la cabeza de su delantero Uceda, que adelantó a los jiennenses en el minuto 26. El propio goleador abrió en banda para su compañero Monty, que posteriormente la puso en el área para que el diez visitante marcara con la testa. Con este resultado, y con un cuadro foráneo que pudo aumentar su ventaja en varias ocasiones, el duelo se marchó al descanso con la mínima ventaja para el Porcuna. El Roquetas debía reaccionar.

Tras la reanudación, los almerienses se mostraron mejor en defensa, algo más tranquilos, y se lanzaron a por el empate. Y lo lograron. Estefano, cuando corría el minuto 72, cazó un balón asistido entre los defensas y no falló el mano a mano ante Quique. Todo volvía a nivelarse, pero ya en la recta final (82'), de nuevo aparecería de cabeza de Uceda para hacer el segundo tanto de un cuadro de Jaén que apuntaba a llevarse el máximo botín de tierras roqueteras. Pero no fue así. Los rojiblancos tiraron de casta, no dieron el duelo por perdido y encontraron su premio, aunque insuficiente dada su situación clasificatoria. Ya entrando en el descuento, Cristian remató en el segundo palo un córner.