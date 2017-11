Crudo mercado invernal

Si algún seguidor rojiblanco tenía ilusión de ver a su equipo reforzado una vez que se abra la ventana invernal de fichajes el próximo mes de enero, Miguel Ángel Corona ya se encargó ayer de quitarle el capricho de la cabeza en una entrevista concedida a la radio del club.

Hasta por seis veces enfatizó el director deportivo que ve muy complicado poder firmar algún futbolista que sea determinante y venga a mejorar un plantel que a día de hoy ocupa la tercera posición por la cola: "Hay muy, muy, muy, muy, muy, muy poco margen para hacer algún movimiento. Estaremos muy atentos, pero ya veremos lo que se puede hacer. El mercado de diciembre no va a ser el motivo que mejore la plantilla, para nada".

En ese sentido, el máximo responsable de la parcela deportiva del club, ideólogo del actual plantel, expone que Lucas Alcaraz ya firmó el contrato a sabiendas de los efectivos que dispone y con la predisposición de sacar adelante la situación con dichos mimbres: "No creo que Lucas después de llevar 5 años en Primera se embarque en un proyecto de Segunda si no confía en sus jugadores, sabiendo como sabe que el mercado de diciembre es muy peculiar porque no hay la disponibilidad de todo lo que tú quieres y conociendo la situación de la mayoría de los clubes".

Las declaraciones, en parte condicionadas por el escaso margen presupuestario para acometer fichajes debido a las medidas de control económico impuestas por la Liga, no dejan de ser sintomáticas porque el equipo ha mostrado evidentes carencias a lo largo de las 16 jornadas que van disputadas, principalmente en la punta de ataque, donde entre los tres delanteros puros, Caballero, Juan Muñoz y Hicham, suman un pírrico tanto.

La irrupción de Fran Rodríguez como extremo puede paliar la carencia de efectivos en ese puesto, si bien la continuidad de Nauzet Alemán y Javi Álamo está en el alero.