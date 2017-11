"Cualquier recibimiento de la afición sería lógico"

Jorge Morcillo apura para entrar en la convocatoria del choque ante el Cádiz tras mejorar de unas molestias en el aductor que le han privado de medirse a Sporting y Reus, mientras que ante el Valladolid fue baja por sanción: "Estoy bastante mejor, haciendo ya entrenamiento con el grupo y con buenas sensaciones. Veremos si estoy en disposición de jugar para el domingo en función de cómo evolucione. Quedan entrenamientos y probaré para dedicir el sábado si puedo estar al 100% con el equipo.

Como primer capitán rojiblanco admite que la caseta no pasa por su mejor momento, pero confía en que habrá reacción: "El vestuario está fastidiado porque son muchos partidos sin ganar y hay ganas de sumar de tres en tres para volver a una zona más tranquila y justa. La única forma es hacerlo este domingo poniendo todo de nuestra parte para demostrar que podemos estar un poco más arriba y cómodos".

Lucir el brazalete implica estar pendiente del redil para que nadie se descarríe: "Todos tenemos que poner de nuestra parte, es verdad que como capitán tengo que dar un paso al frente en el grupo durante la semana para meter a todos en el mismo barco. Todos lo están porque es un buen vestuario".

Su fórmula, apretar los dientes y entrenar más: "En el fútbol no hay más que trabajar día a día, las 24 horas durante la semana para sumar. La racha y dinámica es mala y el fútbol se mide por eso, queremos cortarlo de raíz el domingo y coger una buena racha".

Cuestionado por los fantasmas del pasado que Fidel empezaba a ver, Morcillo prefiere no rememorarlo: "No me gusta echar la mirada atrás ni pensar en el pasado por lo malo que es y lo mal que lo hemos pasado. Las sensaciones quizá sean mejores, en partidos merecimos más, pero la única forma de revertirlo es ganando, jugando mejor o peor para tener mayor mentalidad positiva".

Al igual que su compañero Owona, considera que sumar tres puntos sofocaría el incendio: "Ganando un partido se cambian muchas cosas y si encadenas dos ya ni te digo. Hay que mirar hacia arriba. El Cádiz y la Cultural llevan ocho sin ganar. Nosotros miramos lo nuestro y tenemos que cortar esa racha y alargar la del Cádiz, para desgracia suya".

Respecto al derbi andaluz indica que el Cádiz está llamado a objetivos mayores: "Es un equipo que hace unos meses peleaba por subir a la máxima categoría manteniendo el bloque y el entrenador, pero no le están saliendo las cosas. Cualquier partido sería igual de complicado porque el problema lo tenemos nosotros y tenemos que empezar a cambiarlo".

A la afición le pide apoyo aunque entendie que pueda estar de uñas: "Cualquier recibimiento sería lógico tras seis partidos sin ganar. Sería respetable todo aunque pido el apoyo porque es necesario, ya que notamos si está con nosotros y son el jugador número 12. Seguro que al final de los 90 minutos todos estaremos felices".