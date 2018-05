Cualquier sinónimo de ganar

Batir, derrotar, vencer, arrollar, arrasar, destruir, deshacer, destrozar, humillar, triunfar, aventajar, superar, adjudicarse, apoderarse, apropiarse, acaparar, conquistar, conseguir, alcanzar, lograr. Y, por supuesto, ganar. Cualquiera de estos veintiún verbos le serviría esta tarde al Almería para sellar su continuidad en la categoría de plata una temporadas más. Dependería de otros resultados, pero si es capaz de hacer su tarea, que los demás se las apañen como buenamente puedan.

Como cada temporada desde hace más de un lustro, el Almería llega a las últimas jornadas cargado de responsabilidades. Antes necesitaba ganar para estar lo más arriba posible y mantener vivivo el sueño del ascenso a Primera División; ahora lo hace también por estar lo más arriba posible, pero sobre todo por estar por encima de los cuatro últimos. La superviviencia del club, en este caso, pasa en buena parte por lograr hoy una victoria. De sumar los tres puntos, la fiesta prácticamente estaría asegurada, pese a que habría que echarle un vistazo también al twitter de Diario de Almería para ver qué hacen los rivales directos: victoria rojiblanca con derrotas de Córdoba en Reus o (que no 'y') del Nástic en Huesca o todo lo que no sea ganar por parte de la Cultu en su campo ante el Oviedo, salvación lograda.

De no ocurrir esto, habría que jugarse el todo por el todo en un partido tan infartante como el de hoy en Lugo. Aunque es cierto que los lucenses no se juegan nada y allí está un almeriense de pro como Francisco, que también es un profesional como la copa de un pino, no es menos cierto que militan otros futbolistas como Chuli, Azeez o Cristian Herrera, que no recuerdan de buena manera su paso por Almería. Por eso, mejor hacer hoy los deberes, puesto que los rojiblancos dependen de sí mismos y el Mediterráneo será su gran fortín.

Parece difícil que se cuelgue el cartel de no hay billetes, pues quedan alrededor de unas 700 entradas. Sin embargo, a no ser que fallen los socios, el Estadio de los Juegos Mediterráneos va a presentar posiblemente su mejor aspecto desde el partido del ascenso ante el Girona en 2013. Entonces se llenó, como ante la Ponferradina o en la inauguración o clausura de los Juegos Mediterráneos. Sin embargo, que entre tantas decepciones y con un conjunto más desilusionante cada año, la afición va a demostrar que está con su UDA y se merece que los jugadores se entreguen hasta el último segundo por mantener la LFP.

Y entre esa división de sentimientos optimistas y pesimistas, el Alcorcón también se juega la permanencia esta tarde, por lo que fácil precisamente no lo va a poner. El equipo de Julio Velázquez lo tiene casi hecho, de hecho, dependiendo de otros resultados, puede salvarse incluso perdiendo. Pero en la previa el exmíster del Poli Ejido dejó claro que viene a por los puntos.