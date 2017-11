Cuenta atrás de Israel Rodríguez para volver

Jamás le había pasado algo así, a pesar de que las lesiones son algo común entre los jugadores de élite. Su fortaleza física innata le había servido no solo para llegar y quedarse entre los mejores de Europa, sino para hacerlo una roca, pero un mal día, en Palma, el hombro le pidió parar. No lo había hecho desde que asombraba en las categorías inferiores de Arahal, y será por eso que realmente no ha parado, ya que su trabajo en gimnasio ha sido continuo y espectacular. Israel Rodríguez está fuerte, y lo es, y lo del voleibol le fluye, así que es cuestión de muy poco que coja una tablilla y reclame su sitio en pista. Por ahora, y con la paradoja de que ante Palma, volvía a enfundarse la elástica de Unicaja Almería.

No llegó a jugar, pero sí ha sentirse de nuevo jugador: "Todavía es pronto, porque llevo, como quien dice, una semana con el grupo, y la verdad es que es poco para recuperar sensaciones aún; eso sí, alegría de estar con mis compañeros, y cierto es que ha sido periodo muy largo de recuperación, duro, porque han sido muchas horas de gimnasio y de mucho ejercicio para recuperar el hombre, y ahora parece que estamos viendo la luz del túnel". Otro largo y duro partido frente a Palma, el segundo de la segunda vuelta de la temporada pasada, fue el inicio del suplicio: "Como todos sabéis, el año pasado no tuvo suerte, intentamos probar para ver si podía ayudar al equipo en los play off, pero no fue bien".

Esta vez espera que sea distinto y que la situación de su hombre sano de nuevo sea definitiva: "Este año, a pesar de que no he estado en muchos partidos, poco a poco a ver si me voy incorporando definitivamente y le voy ayudando cuanto antes en los encuentros y fuera de ellos". Su profesionalidad, en la recta final de la SVM, play off contra Ibiza, le hizo darlo todo ante Ibiza: "Probamos varias opciones de terapia y a pesar de que sabíamos de que estaba roto intenté ayudar en lo que pude al equipo, fue en semifinales, me hubiera gustado ayudar en la final, pero bueno no pudo ser y este año espero que con la cirugía esté bien el hombro y pueda ayudar en los momentos decisivos, en las finales".