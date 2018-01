Cuenta atrás para Israel

Es un alivio para los rivales verle sentado en el fondo de pista junto a quien ha sido 'su pareja de baile' principal durante los últimos meses, el doctor García, pero en las filas ahorradoras ya empieza a verse que el 'bombardero de Europa' será el mejor 'fichaje de refuerzo' para los momentos decisivos: "Tengo que decir que el primer fastidiado soy yo, porque vine aquí con la sensación esa de dar todo lo que he jugado por ahí, lo que he jugado en todas esas grandes ligas en las que he estado, y desgraciadamente no me he dejado ver todo ese nivel; por la lesión, no he podido, y el primero que tiene ganas soy yo, tanto de jugar como después de demostrar por qué me vine aquí y por qué sigo siendo Israel Rodríguez".

Esa última expresión por sí sola es intimidatoria, puesto que su nombre retumba en cualquiera de los que 'habitan' el voleibol como uno de los mejores receptores del continente. Él lo sabe, lleva la competición en vena, tiene un físico imponente y no piensa pararse, aunque 'piano piano': "De momento vamos bien, en el gimnasio todo va bien, me siento más fuerte, el hombro está más estable y ahora lo único que queda es probar con la bola, que es el examen final, como yo digo".

Náufrago fue la película de Tom Hanks, pero esta vez el diálogo con la pelota es al revés: "El balón me habla a mí más bien -risas-, hay que probar poco a poco en la pista, entrando suave, por supuesto, y viendo sensaciones, sobre todo con la pelota". Es lo único que resta, y ya han regresado los toques, paulatinamente, hasta que se sienta con confianza para hundirla en tierra adversaria: "Si vuelvo, si el hombro de verdad me deja, la verdad es que voy a ser un refuerzo, ya no solo respecto a juego, sino experiencia; voy a intentar aportar a los chicos mi experiencia, sobre todo en los momentos difíciles, y creo que sí que ayudaría al equipo".

Incluso ahora, que está más apartado, cumple con esa responsabilidad: "Intento sobre todo en los entrenos ayudar al grupo en lo que puedo; sí es cierto que paso mucho tiempo en el gimnasio y no todo el que quisiera ahí con ellos, pero bueno, dentro de lo que cabe intento ayudar en lo posible"

Se refiere Israel Rodríguez, que de este deporte conoce todo, a que "es cierto que el voley no solo es entrenamiento y entrenamiento, sino que hay que hacer grupo, fuera del entrenamiento hay que hacer un buen ambiente, eso es importantísimo". No le gusta nada estar tras la red en los partidos, pero pronto volverá a la pista.