Cuidado ante el posible 'tapado' de esta campaña

Ya no es pretemporada, sino fuego real lo que se está produciendo fin de semana tras fin de semana, si bien Unicaja Almería ha sudado la gota gorda durante los días previos a la visita del colista UBE L'Illa Grau. De las dos partes de esa frase anterior hay algo incontestable, que es el esfuerzo titánico de la plantilla verde, y algo que se piensa circunstancial, como la última plaza momentánea de los de La Plana. Solo dos jornadas no son indicativas de nada, y además, al peso anda de sobra este equipo recién ascendido, pero de amplia trayectoria en la Superliga. El caso es que Piero Molducci, como él mismo ha comentado, ve los partidos a su modo particular, y al conjunto de Enric Bescos le aprecia muchos valores.

Son varios los rostros nuevos respecto a la pasada temporada en la Superliga 2, con la aportación destacada de Óscar Prades como receptor. Es un jugador que ha regresado desde Cajasol Juvasa, dándose la circunstancia de que ha alternado campañas entre los dos clubes. Del club sevillano también ha llegado el central Fernando Fernández, haciendo bloque en esa posición con el experimentado Abel Bernal, procedente de Río Duero Soria y de pasado en Teruel, así como con el almeriense Jefferson Rivera, uno de los clásicos de las categorías inferiores de Unicaja y que formó parte del histórico equipo de Superliga 2 que tan bien lo hizo siendo el B del club blanquiverde. El ecuatoriano es de garantías. Por ahora han cosechado dos derrotas, ambas sin puntos y sin haberse podido anotar ningún set. La primera fue en casa ante el FC Barcelona en un día de mucho bloqueo blaugrana, y la segunda en casa de Melilla, que llegó a su pista precisamente procedente de Almería con ganas de reivindicar sus aspiraciones de este año, que son altas. Así, la visita de los castellonenses al Moisés Ruiz supone su segunda salida consecutiva, con ganas de quitarse ceros.

Por parte de Unicaja Almería se da una curiosidad también provocada por lo que dicta el calendario, ya que juega de manera consecutiva contra los dos equipos de la ciudad de Castellón. Tras superar a Mediterráneo en el siempre complicado Pablo Herrera, dando además una versión de gran juego y después volviendo a tirar de su solvencia en los momentos 'apretados', los de Piero Molducci han dado varios pasos más en su preparación y búsqueda del máximo nivel, con una de las semanas más duras por intensidad de entrenamiento. Hay mucha ilusión por otra cita más en el Moisés Ruiz, que tan bien lució en el momento del debut liguero de hace 15 días frente a Melilla. Se repite horario: 20:00.