Dos perlas sub-16 de URA, citadas por la Selección Andaluza

“Ya se puede mirar con perspectiva temporal el planteamiento originario de que la cantera es la clave”. Pablo Jiménez, como director deportivo de Unión Rugby Almería, ha mostrado en nombre del club una gran satisfacción por lo que es, sin duda, un principio: “Estamos muy contentos de que hayan contado con dos jugadores nuestros y estamos seguros de que lo harán con más en adelante”. La confianza de Jiménez en sus chicos y en los entrenadores que los dirigen es absoluta, siendo además esta doble convocatoria una muestra más de que la unión es real y de que el proyecto es común, “asentado en las bases, nunca mejor dicho, ya que el futuro del rugby almeriense son los niños de escuelas”.

Perfecto conocedor de las cualidades de cada uno de los chavales integrados en los equipos canteranos por la relación directa con los técnicos, pidió que se realizaran informes sobre varios de ellos para enviarlos a la dirección técnica de la Federación Andaluza de Rugby, fruto de lo cual, y de la gran temporada de los chicos, se ha producido la feliz noticia: “En conversaciones con Nico Sanfilippo –que fuera entrenador de Helvetia y ahora en esa jefatura técnica federativa-, le transmitimos que no se producían llamadas a almerienses, y su compromiso fue el de que se tendrían en cuenta, sobre todo hasta las edades Sub-16, y que se contará con ellos en la ‘Academia’ creada por la Federación”.

El engranaje se puso a funcionar y varios de esos informes detallados de sus entrenadores, Manolo Ortiz, de la Academia de Costa de Almería, y Ezequiel Ledesma, de la Academia de Huércal Overa, han desembocado en la llamada a los dos integrantes del URA Sub-16. Maravillas habla de ellos el míster del primer equipo: “Antonio Sánchez Benítez es un jugador polivalente que suele jugar de delantero, de ‘talona’ o de tercera línea, pero que también podría jugar perfectamente de tres cuartos en la posición de centro, muy fuerte, con capacidad de ataque y buena capacidad defensiva; en cuanto a Alejandro Miras, es un tres cuartos puro, rápido y habilidoso, que suele jugar en la posición de zaguero, y que tras un pequeño accidente ha vuelto con garantías”.

Los dos están convocados a una concentración en la que se decidirá cuáles serán los jugadores irán representando a Andalucía al CESA –Campeonato de España ‘Seven’ de Selecciones Autonómicas en Edad Escolar-, competición que ha sido creada por la Federación Española para afianzar más la promoción del rugby en las nuevas generaciones y en la que aun Andalucía no ha sido participante. Los próximos días 25, 26 y 27 de este mes de mayo, en Jerez de la Frontera, Alejandro y Antonio recuperarán para la provincia algo que no se producía desde hace siete años, lo que demuestra que no ha sido habitual la atención al rugby almeriense y lo que anuncia a su vez un cambio de tendencia en adelante, ya que se ha aumentado notablemente nivel y número.

Desde la dirección deportiva de URA se tiene claro el buen hacer de Sanfilippo y que este éxito es el fruto de la labor de un equipo, como mandan los valores rugbiers. Por ello se ha querido resaltar y dar la enhorabuena a los dos artífices de la buena nueva: “Felicitamos a los dos entrenadores de ambos, a Manolo Ortiz así como a Ezequiel Ledesma, y nos sentimos muy orgullosos de la labor que están realizando”. Muy felices por su convocatoria, ambos chicos se han visto arropados por sus respectivos compañeros en sus clubes, aunque todos lo sean cuando se reúnen para defender los colores de URA en la competición regional, con Javier Pascual como delegado, en la que se están forjando como el futuro del primer equipo, que sabe la responsabilidad que es la permanencia.