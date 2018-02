Debut y 'redebuts'

La necesaria victoria en Lorca ha devuelto cierta tranquilidad a un equipo en pleno proceso de acople de los jugadores llegados en el mercado de invierno y los que regresan a la competición tras una larga estancia en la enfermería. Aunque el partido fue malo y el Almería no hizo más méritos que su rival para hacerse con los puntos, lo cierto es que el 1-2 permitió dar un salto en la tabla y superar con oficio una de las primeras finales del calendario.

De manera individual, quizás los dos jugadores más destacados fueron los cambios que introdujo al descanso Lucas Alcaraz: Pablo Caballero y Lass Bangoura. El delantero argentino hizo el gol del empate y se fajó en el cuerpo a cuerpo con la defensa lorquina. Así fue capaz de lograr el tanto del empate 23 jornadas después de marcar en Tarragona y forzó la falta que magistralmente transformaría Rubén Alcaraz desde la frontal del área. Le faltó quizás algo más de presencia en las cercanía del meta Dorronsoro, pero su trabajo de espaldas fue importante para que Pozo se hiciera con más balones y, por ende, Gaspar y Lass atacaran con peligro. Curioso que las dos únicas victorias a domicilio rojiblancas han llegado cuando Caballero ha visto puerta.

El otro nombre propio es el recién llegado Lass. El Almería no tenía desde hace varios años un extremo duro de su velocidad y sus buenos centros. El ex del Rayo le dio amplitud al equipo, lo que permitió que el partido no se embotellara en el centro, por donde el Lorca estaba mostrándose muy seguro. Lucas Alcaraz lo conoce bien y sabe que para recuperar su mejor versión, es necesario que tenga todos los sentidos en un equipo que necesita de sus cualidades en partidos toscos y cerrados. Su llegada ha sentenciado a un Javi Álamo que queda en la misma situación que Juan Muñoz, puesto que ninguno de los dos quisieron salir en el recién cerrado mercado invernal.

Con esta mayor profundidad de banquillo, que en Lorca permitió un oportuno cambio táctico al descanso, el Almería ha dado un de calidad. Los dos siguientes que deben de abandonar la enfermería en breve son los dos centrales, Morcillo y Owona, con lesiones en los sóleos. En el Artés Carrasco, la defensa fue la línea más floja del equipo, necesita de la contundencia del capitán y del ex del Alcorcón, lesionados precisamente cuando mejor estaban rindiendo. Ante Osasuna o Sevilla estarán de vuelta.