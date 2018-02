Defender la plaza de 'play off'

Después de la dolorosa derrota ante el Mancha Real, el mejor equipo de esta segunda vuelta, por 0-1, la Unión Deportiva Almería B encarará esta mañana su segundo duelo consecutivo como local recibiendo al Juventud de Torremolinos, ante el que los rojiblancos tratarán de sacarse la espinita del tropiezo frente a los jiennenses hace justo una semana y, además, lograr una victoria que les permita no tener que mirar otros resultados para ver si siguen, una jornada más, en las muy cotizadas posiciones de play off de ascenso.

Y es que los de Fran Fernández ya no pueden permitirse una derrota si no quieren ver como salen de las privilegiadas cuatro posiciones, ya que el Antequera, quinto clasificado, está a solamente dos puntos de un conjunto almeriense que hoy tratará de cumplir con el guión ante un oponente de otra liga. Los malagueños llegan a la provincia de Almería con la mente puesta en sumar tres puntos que necesitan como el comer, debido a que tienen los puestos de descenso a solo dos puntos y caer en ellos a estas alturas les haría entrar en una situación de nerviosismo máximo. Así, saltarán al verde del anexo con ganas de dar la sorpresa ante un filial que buscará recuperar la fortaleza en casa y, como mínimo, no ceder esa tercera plaza que ocupa actualmente. En la primera vuelta, los de Fernández vencieron por 1-2 al Torremolinos en El Pozuelo con goles de Corredera y Chema.