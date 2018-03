Derrota y mala imagen del CD Ejido

Sorprendió Alberto González con su apuesta inicial sobre el terreno de juego. Volvió a plantear un esquema con una defensa de tres centrales, con Mango, Calvé y David Fernández, siendo apoyados en las bandas por Javilillo, en la derecha, y Alfonso, en la izquierda, a modo de carrileros. Gabri y Lolo ocuparon el doble pivote, con Velasco como mediapunta y Pino y Carralero como pareja de ataque. Y se encontró relativamente cómodo el cuadro celeste en el inicio. De hecho, Pino avisó en el primero minuto. El cuadro del Poniente supo mantener a raya a un rival al que le faltó más presencia en el centro del campo. Carralero, cuya presión en la salida de balón de los defensores contrarios fue muy efectiva, siendo un auténtico incordio para los melillenses, intentó un par de jugadas personales a la contra, pero no tuvo fortuna en una primera parte en la que no hubo ocasiones claras hasta los últimos diez minutos. El Melilla, que hasta ese momento había estado viviendo de las intenciones, que careció de eficacia ofensiva, se animó en la recta final del primer período y tuvo hasta tres oportunidades para inaugurar el tanteador. La tuvieron Yacine (36’), en un remate de chilena que mandó a córner con un paradón Cristian, Zelu (37’), de falta directa, y Boateng (40’), a pese de Espinosa, pero el marcador no se movería pese a mostrarse los locales mucho más incisivos poco antes del descanso.Tras la reanudación, viento a favor de los celestes en un partido que mantuvo su igualdad en los primeros compases, aunque se veía a un conjunto local con más peligro e ideas sobre el terreno de juego que un CD El Ejido que, pese al gran trabajo en defensa, su único intento ofensivo estaba siendo sacar balones largos buscando a Carralero. El choque se puso muy cuesta arriba para los almerienses en el 57’. minuto en el que Yacine ponía por delante a los de casa con un golazo desde la frontal del área. 1-0 en contra y no le quedaba otra a los ejidenses que dar un paso al frente y arriesgar más para tratar de igualar la contienda. No reaccionó al tanto el conjunto celeste, que encajó el segundo en el 70’, en una vistosa contra llevada por Yacine que culminó Boateng. 2-0 para un Melilla cuyo guardameta, Barrio, no había trabajado aún en todo el partido. González dio entrada a Echu y Marcelo y volvió a la defensa de cuatro. Una decisión que llegó tarde, con un marcador adverso que ya no se movería, en un choque en el que los visitantes, pese a tener futbolistas con muchas cualidades en ataque, no sacó a relucir sus recursos ofensivos para suerte de los melillenses.