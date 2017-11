Deseo de reencontrar la alegría

Nada hacía indicar a Almería y Cádiz a principio de temporada que iban a llegar a esta jornada al Estadio de los Juegos Mediterráneos jugándose tanto. Cuando rojiblancos y amarillos se veían en las primeras jornadas en los puestos altos de la clasificación, todo eran apuestas sobre si ascenso directo o promoción. Sin embargo, ahora que se ha producido un claro estacamiento de ambos, sobre todo en la faceta goleadora, la lupa se pone en los banquillos. Las cosas inmisericordes del balompié.

Al borde de la zona del descenso y con miles de problemas cuando pisan área rival, Almería y Cádiz necesitan esta tarde un bálsamo que serene los nervios y los haga ver que no son tan malos como están demostrando en las últimas semanas. Y es que seis encuentros llevan los de Ramis sin ganar, por ocho de los de Cerveza, que sin embargo tienen dos puntos más en la tabla clasificatoria. Por eso, el que esta tarde salga con el rabo entre las piernas va a tener muchos problemas. Un empate, por contra, tan sólo serviría para prolongar una semana más una de esas rachas inacabables que poco a poco te van hundiendo.

A los que nos interesan, a los de Ramis, no les queda otra esta tarde que reinventarse y ganar como sea. Da igual feo o bonito, con grandes goles o metiéndola con el trasero, como el mismo técnico comentó en la sala de prensa en la rueda de prensa previa al encuentro. Lo importante es ganar, aunque Ramis siempre apostilla que cree que será más fácil hacerlo desde el criterio correcto y la posesión. Ciertamente, el Almería lo intenta hasta que el balón llega a la mediapunta o los extremos. A partir de ahí, se apagan las ideas puesto que ni Juan Muñoz ni Pablo Caballero están haciendo nada en condiciones de cara a la meta contraria. Quizás sea éste buen momento para probar a Hicham, un delantero que al míster le gusta, pero que estuvo tiempo parado por una lesión. Su movilidad al espacio es justo lo que necesita un equipo que tiene calidad entre líneas, lo que le ocurre al Almería con Pozo, Fidel o Gaspar. El problema es cuando el 9 vive cómodamente entre los centrales y ni tan siquiera va a pegarse en la búsqueda de los balones centrados.

La falta de gol es el problema más evidente, pero las lesiones también están maniatando a un conjunto cuya arriesgada y austera apuesta veraniega, vuelve a salir como unos zorros. Nuevamente sin Tino Costa, Verza, Morcillo y Nauzet, de los cules los tres primeros eran importantes en el once titular, Ramis tendrá que echar mano de la segunda unidad y confiar en que todo lo que no se ha hecho bien en partido anteriores, se haga bien esta tarde. El técnico insiste en el trabajo y echa muchos minutos de entrenamiento sobre todo con los delanteros, pero de momento no se les ha encedido la luz.

Hace falta que el Almería esté hoy inspirado, que comience con mucho más empuje y énfasis el encuentro ante un Cádiz también metido en problemas, pero que tiene jugadores fichados a golpe de talonario, que les hace estar un escalón por encima de los rojiblan cos.