El Ecoculture CB Almería visita al Andújar Jaén Paraíso Interior

El Ecoculture CB Almería quiere prolongar su buen arranque de competición en el Grupo D-A de la Liga EBA en su visita de este sábado a la cancha del Andújar Jaén Paraíso Interior (18:00 horas, Polideportivo Municipal de Andújar), en un enfrentamiento en el que se verán las caras uno de los dos equipos que permanecen invictos tras tres jornadas, los almerienses, con otro que todavía no ha estrenado su casillero de victorias, el jienense.

El equipo rojillo afronta este encuentro con la misma motivación que los anteriores, evitando en todo momento caer en la relajación que puede suponer el hecho de enfrentarse a un rival que todavía no ha ganado. El hecho de jugar en pista contraria y frente a un equipo que cuenta con jugadores veteranos y varios extranjeros hace que los almerienses vayan con los cinco sentidos puestos en lo que pase en la cancha.

Para Raúl Fernández, técnico del Ecoculture CB Almería, “el equipo llega con muchos ánimos y muy motivado” por las tres victorias obtenidas hasta la fecha, pero “siendo conscientes de que tenemos que seguir trabajando igual que hasta ahora y ser humildes” y “trabajar todas las semanas con el máximo esfuerzo porque las victorias no llegan solas”.

El base norteamericano Malcom Tatum es el líder ofensivo del Andújar Jaén Paraíso Interior, con 17.3 puntos por partido. Además, otras referencias en el juego de los jienenses son la pareja de interiores formada por el montenegrino Milo Vukcevic y el estadounidense LeMon Gregory y el veterano alero local David Suka, con seis temporadas de experiencia en ligas LEB y doce más en Liga EBA.

“Andújar es uno de los equipos que más años llevan en Liga EBA, es un bloque sólido y están necesitados de victorias y no lo vamos a tener nada fácil”, ha valorado Raúl Fernández de su rival, de quien destaca que “tienen dos jugadores americanos, a David Suka y gente con experiencia en Liga EBA” y que “han tenido un comienzo de liga irregular pero no por falta de calidad sino porque no le han acompañado los resultados”.