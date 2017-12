El Ecoculture CB Almería intentará cortar su racha de derrotas el sábado en casa frente a Multiópticas Baza

El Ecoculture CB Almería encajó su tercera derrota consecutiva en Coín frente a un equipo que atraviesa por un buen estado de forma, en el arranque de la segunda vuelta de competición en el Grupo D-A de la Liga EBA, en un partido en el que los rojillos llegaron con opciones al final pero acabaron cediendo.

Una racha que los almerienses tratarán de cortar el próximo sábado en el Pabellón Moisés Ruiz, en su último partido como local del año, a las 19:30 horas frente al colista Multiópticas Baza.

“Hemos ido siempre a remolque, en determinadas partes del partido sí nos hemos metido y hemos ido remando”, explicaba Raúl Fernández, entrenador del Ecoculture CB Almería, y aunque “a falta de tres minutos y medio nos hemos puesto ahí después de perder por once puntos y parecía que nos metíamos en el partido, nos han hecho un parcial y no hemos metido y se han ido de nueve puntos”. Al final, “hemos arriesgado pero no teníamos tiempo ni bandera ni nada”.

El técnico de los rojillos comentaba tras el encuentro que “no nos están saliendo las cosas, lo que trabajamos durante la semana nos cuesta mucho trabajo refrendarlo luego en la pista, cometemos errores, fallamos muchas segundas y terceras opciones de rebote y es una losa que llevas todo el partido y nos cuesta mucho trabajo”.

En estadísticas, Jesús Castro es el noveno máximo anotador del grupo con 17 puntos por partido y el mejor de la categoría en robos de balón (2.2) y Roberto Rueda es séptimo en asistencias con 3.8 pases de canasta de media. Cristian Ramón es tercero en tiros de dos con un 67% (41/61), Povilas Bileisis octavo en triples con un 41% (19/46) y Roberto Rueda tercero en tiros libres con un 89% (25/28).