El Ecoculture CB Almería espera mantener su ritmo

El Ecoculture CB Almería debuta este domingo como local en la fase de ascenso a la LEB Plata, en el Pabellón Moisés Ruiz y finalmente en horario de las 13:30 horas, frente a un Oh!Tels ULB de La Línea de la Concepción (Cádiz) frente a quien intentará mantener el buen estado de forma reciente, saldado con tres triunfos consecutivos.

Los almerienses derrotaron a domicilio al Unicaja Málaga en la penúltima jornada de la primera fase y sellaron su clasificación para la fase de ascenso con una épica victoria en La Mojonera frente al Novaschool, encadenando un tercer triunfo consecutivo en el estreno del nuevo tramo de competición contra los mejores equipos del grupo occidental en la cancha del Yosiquesé Cordobasket, a pesar de tener en ese encuentro las importantísimas bajas de Roberto Rueda y Povilas Bileisis.

“Tenemos muchas ganas de hacerlo bien y de jugar en casa después de que el último partido fuera en La Mojonera y esperemos que aunque sea un horario atípico la gente venga a animarnos”, ha explicado el entrenador del Ecoculture CB Almería, Raúl Fernández, quien confía en que “sigamos mostrando la cara que tenemos en casa”.

La victoria en la jornada inaugural de la fase de ascenso no cambia el objetivo de los rojillos, que sigue siendo el de “ir partido a partido, hacerlo lo mejor que podamos y que sea la competición la que nos ponga en nuestro sitio”. Lo que sí afirma Raúl Fernández es que “nosotros no vamos a regalar nada y si algún equipo nos gana será porque es mejor que nosotros, porque no vamos a guardar nada para conseguir la victoria”.

En el conjunto gaditano, las principales referencias ofensivas son Desmond Irving (22.3 puntos y 3.8 asistencias por partido) y Miguel Ortega, un jugador de la casa que ha llegado a jugar en LEB Oro y que en las últimas dos temporadas ha promediado en torno a los 20 puntos por partido, mientras que a nivel defensivo destaca el pívot chadiano Edmond Koyanouba (11.6 puntos y 10.8 rebotes para el jugador más alto de la competición con 2.13 de altura). Los linenses cuentan además en sus filas con dos jugadores que han pasado por la primera liga universitaria americana, el alero canadiense Kabangu Kasamba y el pívot estadounidense Ben Freeland; y un alero británico con experiencia en la máxima categoría del baloncesto inglés, Dylan Gómez.