El Ecoculture CB Almería recibe este sábado a Algeciras

Fin de fiesta para el Ecoculture CB Almería. Este sábado, a las 19:00 horas en el Pabellón Moisés Ruiz, el equipo almeriense echa el telón a la temporada 2017/2018 ante sus aficionados y frente al ICOM Udea Algeciras. Si será de manera definitiva o no es algo que se sabrá en torno a las ocho y media de la tarde: si los rojillos ganan y además se produce una derrota de Melilla o Marbella en los encuentros que estos juegan, el Ecoculture CB Almería prolongará su sueño hasta la final a cuatro por el ascenso a LEB Plata.

Independientemente del resultado final, la temporada ha sido extraordinaria para el Ecoculture CB Almería. “Solo se pueden tener palabras de elogio para estos jugadores”, afirma Raúl Fernández, entrenador del equipo almeriense. Jugadores que “han crecido con el CB Almería y en su madurez han dado un paso adelante y demostrado que son capaces de competir a un grandísimo nivel”.

“Durante todo el año se ha generado alrededor del equipo mucha ilusión y expectación. La gente se ha identificado con nosotros, porque contamos con jugadores que conocen, que son de Almería, y cuando los ven que se tiran al suelo, luchan cada balón y que son realmente un equipo, independientemente del resultado la gente se identifica con ellos”, comenta el técnico, para quien ayuda también “el estilo de juego que hemos marcado”, que ha hecho que “cada vez venga más gente y ese contagio lo percibimos y lo sentimos en todos los partidos”.

Udea será “un rival complicado” ya que se trata de un equipo “muy físico, mucha altura y un potencial increíble”, confeccionado para el ascenso, aunque un mes malo en la segunda fase les ha dejado sin opciones. “En Algeciras hicimos uno de los mejores partidos de la temporada y esperamos que en casa el aliento del público nos lleve en volandas como lo ha hecho toda la temporada y estemos bien, porque queremos acabar con buenas sensaciones y con una victoria”, explica el técnico.

Los rojillos tienen que “ganar sí o sí” para optar a meterse en la definitiva final a cuatro por el ascenso, un nuevo reto marcado para un equipo cuyo objetivo a principios de temporada era mantener la categoría. “Es muy difícil, hay que ser realistas”, reconoce Raúl Fernández, porque para que se dé esa clasificación tiene que darse, además de la victoria almeriense, la derrota de Marbella o Melilla. “Pero es baloncesto y hay que jugar los partidos”, apunta, no sin antes recordar que “nosotros tenemos que jugar un buen partido, por nosotros y por el trabajo que hemos desarrollado durante toda la temporada, ya que no si no estamos a un buen nivel no vamos a tener posibilidades contra un grandísimo equipo como Algeciras”.