El Ecoculture CB Almería inicia la segunda vuelta de la fase de ascenso a LEB Plata jugando este domingo en casa (Pabellón Moisés Ruiz, 12:30 horas) frente al Yosiquesé de Córdoba, en un duelo de rachas opuestas ya que los rojillos están invictos en lo que va de segunda fase mientras que los cordobeses todavía no conocen la victoria en la misma.

Pese a ello, el equipo almeriense no se fía de su rival del domingo. “Es un partido complicado, es verdad que ellos no han ganado pero todos los partidos los han perdido en diferencias cortas, salvo el de Cazorla. Nosotros allí ganamos de dos, es un equipo que nunca baja los brazos, con jugadores jóvenes y no va a ser nada fácil”, explica el entrenador de los rojillos, Raúl Fernández.

Para el técnico del Ecoculture CB Almería, será clave “controlar el tema emocional”. “Me preocupa mucho que podamos tener un exceso de confianza y de relajación; por ahora las cosas están funcionando bien pero no podemos pensar que sin trabajar vamos a conseguir las cosas”, añade el preparador almeriense, para quien “hemos conseguido cinco victorias porque hemos trabajado como un equipo en la misma dirección y tenemos que seguir así y no relajarnos en ningún momento porque estamos en una fase de ascenso, y si no estamos al cien por cien no van a funcionar las cosas”.

Por ello, Raúl Fernández espera que sus jugadores sigan “trabajando y esforzándose al máximo”, para “seguir disfrutando del momento dulce que tenemos, pero sin confiarnos en demasía”.

En el conjunto cordobés del Yosiquesé, las principales amenazas son el escolta estadounidense Ish Sanders, que promedió 23.1 puntos por partido en la primera fase de competición; Arturo López, que está promediando 15.0 puntos en la segunda; y el pívot venezolano Albert Arias, que con 17.8 puntos, 11.0 rebotes y 20.3 de valoración está siendo el mejor jugador del equipo en la liga. José Manuel Gutiérrez es otro jugador que está aportando buenos números en esta segunda fase liguera.