Ecoculture inicia el año en casa ante los jóvenes de Unicaja

El Ecoculture CB Almería empieza el año 2018 jugando hoy martes en casa (20:45 horas, Pabellón Moisés Ruiz) frente al equipo filial del Unicaja Málaga de Liga ACB, en partido aplazado de la octava jornada del Grupo D-A de la Liga EBA, un encuentro en el que los rojillos esperan mantener su buena dinámica como locales.

En el Moisés Ruiz, el Ecoculture CB Almería no conoce la derrota en lo que va de temporada. "Es un partido muy importante para nosotros porque es en casa y aún no conocemos la derrota en casa", recuerda Raúl Fernández, entrenador del equipo almeriense. Por eso, un triunfo "nos daría mucho aliento para no descolgarnos en la clasificación y mantener intactas nuestras opciones de meternos en el grupo de arriba" de cara a la segunda fase de la competición.

"Después del parón navideño y tantas bajas que hemos tenido por lesión, sería importante para nosotros volver a la senda de la victoria" en un "horario no habitual" pese al cual Raúl espera que "la gente pueda asistir a vernos" al tratarse Unicaja Málaga de "un equipo muy atractivo, un gran rival que tiene como objetivo ganar el mayor número posible de partidos, que juega sin presión y que tiene jugadores que van a ser referentes y algunos con posibilidades de llegar a la Liga ACB".