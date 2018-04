El Ecoculture se lleva el triunfo en la prórroga

El Ecoculture CB Almería venció ayer sábado al Oh!Tels ULB en La Línea de la Concepción (Cádiz) y mantiene sus opciones de clasificarse para las finales a cuatro de ascenso a LEB Plata, después de recurrir una vez más a una remontada para acabar llevándose la victoria en la prórroga.

El equipo rojillo comenzó el partido con buenas sensaciones e intercambiando canastas con su rival, pero su aparente dominio con el transcurrir de los minutos no se tradujo en apertura de diferencias. El primer cuarto lo terminaban los almerienses con ventaja de tres (17-20) y cuando parecía que sí iban a poder distanciarse, ya en el segundo, con una renta que llegó a ser de doce puntos, el equipo se topó con los mismos problemas que hace una semana en la derrota frente al Yosiquesé. Ni siquiera un tiempo muerto solicitado por Raúl Fernández pudo cortar la pájara rojilla y el Oh!Tels ULB le dio la vuelta al marcador para irse uno por delante al descanso (39-38). La semana pasada no le salió la heroica al quinteto rojillo, pero en esta ocasión sí fue reduciendo la desventaja en los diez minutos finales hasta encontrar la mano salvadora de Jesús Castro, con un triple en los últimos segundos, para empatar el partido a 81 y llevarlo a la prórroga. En el periodo extra, otro triple, ahora de Povilas Bileisis, puso por delante al Ecoculture CB Almería y la victoria ya no se escapó.