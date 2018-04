"El míster es capaz de salvar al primer equipo"

-ya tienen la promoción de ascenso al alcance de la mano.

-El equipo ha hecho un gran trabajo y nos falta una victoria este domingo en casa ante el Loja para asegurar el segundo puesto.

-En Jaén se quedaron con la miel en los labios.

-Salimos muy serios, trabajamos muy bien el partido, pero nos empataron en el minuto 86. No hay que verlo de manera negativa, nos trajimos un muy buen punto ante un rival fuerte.

-Hoy [por ayer] estuvo entrenando con el primer equipo.

-Ojalá pudiera debutar, pero es muy complicado por el tema de la edad. No me voy a rendir, si el míster me necesita, voy a estar ahí disponible para ayudar.

-¿Cómo han recibido la marcha del míster?

-Con mucha alegría, conoce a la gente de la casa y si tiene que tirar de nosotros, lo hará. Esperemos que sea capaz de sacar al equipo de la situación en la que está, confío al cien por cien en él.

-Todo el mundo cree en el 'milagro Fran Fernández'.

-Es un entrenador que tiene las cosas claras, sabe perfectamente lo que quiere del equipo. Ahora mismo no tiene tiempo para cambiar muchas cosas, pero está capacitado para lograr la salvación.

-¿Cómo lo ha visto en el entrenamiento?

-Muy concentrado, pidiendo intensidad en los ejercicios. Ya ha estudiado al Barcelona B y más o menos nos ha dicho lo que quiere para el partido en el tema de la presión y el robo del balón.

-Esteban parece ser que será el míster [la entrevista se hizo por la mañana y el club informó por la tarde de su fichaje], ¿cómo lo va a recibir el vestuario?

-Somos una gran familia esta temporada, vamos a ayudar al nuevo míster en todo lo posible para alcanzar la promoción y buscar el ascenso a Segunda División B. Él fue un gran futbolista y seguro que tiene muchos consejos que transmitirnos y vamos a aprender mucho.

-Con la segunda posición casi amarrada, da rabia no haber podido hacerse con el liderato.

-El equipo siempre ha tenido hambre, queríamos llegar al partido de la semana que viene ante el Malagueño para jugarnos el liderato en su campo, pero no ha podido ser. La liga la gana el equipo más regular y nosotros tuvimos una mala racha al final de la primera vuelta, cuando el míster subió al primer equipo, estuvimos jugando en distintos campos de la provincia y tuvimos mucos lesionados.

-¿Cómo se ve esa posibilidad de luchar por el ascenso cuando el primer equipo puede descender y dejarles sin premio?

-No te voy a engañar, sabemos que esto es posible, pero nosotros confiamos en el primer equipo y yo tengo claro que se va a salvar y nos van a animar en la promoción. Sería muy bueno para el club que ellos estuvieran en Segunda y nosotros en Segunda B.

-A nivel personal, la temporada de Sofian roza el sobresaliente.

-Todavía no ha terminado, cuando terminemos ya nos pondremos una nota [sonríe]. Este año me he sentido muy bien en mi ciudad, con mi gente y mi familia. Espero seguir aquí, estoy muy a gusto en el club.

-Tiene todavía contrato en vigor.

-Sí, firmé para un año en el filial y dos opcionales en el primer equipo. El club puede escoger si decide contar conmigo o no, mi primera opción siempre será el Almería, pero voy a respetar lo que decidan.