Empieza a oler a chamusquina

Se pasó del blanco al negro en una semana. Y eso que se jugaba en el mismo escenario ante un rival inferior al Valladolid. ¿Cómo es posible que se bajara el pistón de esa manera? ¿Solo sale a relucir la motivación ante contrarios de enjundia? ¿Se le concedió ventaja al adversario por el favor de la pasada campaña? No creo que se obtengan respuestas convincentes, porque si no ardería Troya, pero son cuestiones que de primeras uno se pregunta. Se volvió a las andadas, pero de una forma cuando menos bochornosa, porque no se perdió como el día del Huesca. En aquel choque un equipo, o un técnico, le dio un baño de juego, o táctica, al otro. La derrota ante los oscenses fue merecida y hasta inevitable, pero lo vivido anoche rayó la humillación al caer ante un equipo como el actual Reus, de lo más vulgar que se ha visto por el Estadio Mediterráneo tiempo ha. En nada se parecen los catalanes al conjunto que encandiló la pasada campaña. A veces el encuentro me recordaba a la reciente última jornada salvadora, pero al revés, como si el Reus necesitara los puntos para salvar la categoría. Esta derrota puede acarrear graves consecuencias. Las debilidades de la plantilla van saliendo a flote, justo las que todo buen entrenador debe evitar a toda costa. La confianza depositada en Fran, refrendada por Ramis más de una vez, ha traído como consecuencia que frente al Huesca, Rayo y Reus el lateral exhibiera su falta de contundencia defensiva y fuera culpable, más o menos directo, de varios de los tantos encajados. Se ve que Ramis no contempla una solución tan válida como la de adelantar a Fran al interior derecho o inclusive al extremo, mientras Motta le cubre las espaldas. El de Almuñécar es un aceptable jugador ofensivo, pero endeble a la hora de defender. Otro pésimo detalle lo protagonizó Juan Muñoz. Si ante el Valladolid apuntó maneras, anoche echó por tierra su leve mejoría. Hacía tiempo que no veía a un delantero incurrir tantas veces seguidas en el fuera de juego, máxime cuando la zaga del Reus no lo provocaba expresamente. Y hablamos de estar adelantado más de dos metros en varios lances. ¿Se pensó Juan Muñoz que jugaba de palomero en el patio de su colegio en Sevilla? Vaya problema que hay con los arietes, quizá se escogieron los que quedaban libres y casi nadie quería. Igual al próximo que habrá que pedirle explicaciones sea a quien haya diseñado la plantilla. Y a todo esto un rayo de luz, Gaspar. Menudo partido disputó el extremo, siempre encarando al contrario, sin utilizar el cómodo recurso del centro. De las botas del menudo extremo partió todo el peligro. Ahora habrá que preguntarse por qué Ramis lo mantuvo tanto tiempo fuera de las convocatorias. Siempre se dice que el entrenador de turno pone en liza a los que se encuentran mejor, pero nos olvidamos de que los técnicos no son Dioses, y también se equivocan. Lo malo es que Ramis ya se está equivocando de más. Por desgracia, se huele la sangre deportiva.