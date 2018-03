Empiezan los mensajes de ánimo

Lo hizo Lucas Alcaraz y lo hicieron también sus jugadores porque saben que se han metido en un lío importante. Podría ser peor, está claro, pero las perspectivas no pueden ser peores por las tres derrotas seguidas y por lo que viene en las próximas jornadas. Por eso, el míster lanzó un mensaje de ánimo para la tropa y la afición. "Hay que ser fuertes y tener mentalidad. Podemos ganar cualquier partido, no podemos mirar hacia atrás porque no vamos a ningún sitio. Me fastidia más la anterior derrota que ésta. Cuando marcamos y jugamos bien, merecemos algo. El mensaje es estar unido y convecidos, estamos fuera del descenso a falta de diez jornadas", apuntaba Alcaraz.

Sobre el encuentro, poca autocrítica y sí un análisis demasiado optimista, con supuestas ocasiones que realmente no fueron tal, puesto que Badía sólo tuvo que detener la última de Soleri. "El partido ha sido de muy pocos aciertos hasta que ellos hacen el primer gol. A partir de ahí tenemos balón parado para empatar. Luego en la segunda parte hemos podido empatar también a balón parado o con algunas llegadas por banda, aunque ellos también pudieron sentenciar a la contra".

Preguntado sobre las múltiples ocasiones rivales tras el descanso, el entrenador apuntó que "en la segunda parte tienes que buscar el partido, juegas con mucha gente por delante del balón y ello provoca contras. Hemos tenido más ocasiones que juego, no hemos tenido fluidez para ponerles en peligro".