"Encaminé mi vida a estar listo por si me llegara el primer equipo"

-No soy de cantar, pero sí que le pediría que no deje nunca de animar, que este club es de todos los almerienses. Cuanto mejor esté la UDA, todos estaremos mejor.

-Deseaba hacerlo en el Mediterráneo y ya lo he hecho dos veces. No estaría mal ir al Bernabéu y al Camp Nou con el Almería.

-No deberíamos de sufrir tanto, pero luego la realidad es la que te marca. Hay que ir semana a semana y en esta categoría es tal la igualdad que puedes acabar en zona de ascenso o sufriendo por no bajar.

-Me gusta reencontrarme sobre todo con mi familia y mis amigos. Como por este trabajo no tenemos mucho tiempo durante el año, ya que son muchas las horas de dedicación, me gusta ahora pasar tiempo con ellos.

Diplomado en EF y estudiando el grado del CAF

La pelota es su vida, pero en las pocas horas del día en la que no está pensando en el césped, el almeriense saca tiempo de donde no lo hay para completar sus estudios de Educación Física. "Inicié el CAF (el nuevo Grado de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte) para complementar mi formación. No tengo mucho tiempo para la Universidad, lo hago en mi mañana libre. Ahora en época de exámenes intentaremos hacerlo lo mejor posible". Ilusión no le falta por seguir formándose y dar cada día un paso más, aunque para ello tenga que sacrificar horas familiares. "Soy el veterano de clase, hay incluso profesores que son más jóvenes que yo, pero tengo mucha ilusión. Quizás lo más complicado es a nivel familiar porque mi profesión me quita muchas horas de entrenamiento, viajes, partidos... y tengo que sacar también para estudiar".