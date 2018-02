Encaran el tramo que condenó a Ramis

Nada hacía presagiar cuando el 29 de septiembre la UD Almería arrancaba un empate del Reino de León que en las jornadas postreras el equipo se descompondría. Menos aún llegando a aquella cita en tierras leonesas tras golear por 3-0 al Sevilla Atlético. En similares circunstancias a las actuales, por tanto, ya que el resultado en el feudo del filial hispalense fue idéntico.

Era la séptima jornada liguera y el Almería ocupaba la quinta posición de la tabla con once puntos sumados, por lo que Luis Miguel Ramis ni siquiera podía aventurar la que se le avecinaba, una mala racha prolongada en el tiempo que le llevó a sumar apenas dos puntos sobre veinticuatro posibles en un tramo de ocho jornadas, números que lo condenaron a la destitución.

A aquel sufrido empate ante un recién ascendido le siguió la goleada de la Sociedad Deportiva Huesca (0-3), sin lugar a dudas la mejor propuesta futbolística que ha pasada este curso por el Mediterráneo, y la derrota por la mínima en Vallecas, aguantando toda la segunda mitad en inferioridad por la expulsión de Morcillo al borde del descanso y la de Pozo en las postrimerías.

Hubo un atisbo de reacción frente al Valladolid que solo dio para empatar gracias al tempranero tanto de penalti de Verza, que acabaría lesionado el duelo. El Reus aparecía en el horizonte como el rival propicio para acabar con la mala trayectoria, en un segundo duelo consecutivo como locales, pero los catalanes se impusieron por la mínima.

La salida a Gijón no ayudó en demasía (2-0), mientras que el Cádiz rompió su particular mal momento ganando con rotundidad en Almería (0-2). La sentencia para Ramis, no obstante, iba a llegar una semana después en el Carlos Belmonte. El Albacete le endosaba otros dos a los rojiblancos y el tarraconense era depuesto tras una racha incontestable, donde solo sumó un gol a favor por una docena en contra.

Mientras el presidente cerraba la contratación de su sustituto, Fran Fernández asumía el banquillo de forma interina frente al Real Zaragoza, dando de nuevo una lección de saber estar para golear a los maños (3-0), como ya hiciera la campaña pasada al sacar las castañas de fuego en Lugo (1-2), obteniendo el primer triunfo a domicilio del curso.

Lucas Alcaraz se estrenó en el Mini Estadi empatando ante el Barça B. El granadino ha firmado cinco victorias, tres empates y cuatro derrotas en la docena de encuentros que lleva dirigidos, acaparando un total de doce puntos sobre treinta y ocho posibles, con lo que ha logrado el 50% de la puntuación en litigio desde su llegada al banquillo indálico.

El equilibrio al que ha dotado al equipo también se demuestra en la cifra de goles a favor y en contra, habiendo logrado perforar la portería del rival en quince ocasiones, encajando apenas un gol por encuentro, doce en total.

El preparador granadino inicia el sábado ante la Cultural el tramo de enfrentamientos que le costaron el cargo a su predecesor y sabe bien que debe andarse con pies de plomo. Ya tras golear al Sevilla Atlético su discurso en rueda de prensa fue pasar página para pensar en la visita del cuadro leonés, consciente de que una victoria los distanciaría en siete puntos del descenso, pero un traspiés los acercaría nuevamente de forma peligrosa. En cualquier caso parece difícil que a un técnico de su experiencia se le pueda caer un equipo durante ocho jornadas sin reaccionar.