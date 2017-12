Encrucijada con Adolfo

Aunque la competición liguera está en pleno parón, la dirección deportiva del CD El Ejido sigue trabajando sin cesar con el objetivo de planificar la plantilla celeste definitiva que afrontará la segunda vuelta de la temporada 2017-2018. A priori, y atendiendo a las palabras de Alberto González, "contento" con su plantel actual, se esperan pocos movimientos en este sentido por parte de la entidad del Poniente almeriense, sobre todo después de las llegadas de Jean Calvé y Samu Corral hace pocas semanas. Sin embargo, el propio técnico malagueño comentó ante los medios que en breve podría anunciarse la llegada de un jugador de corte ofensivo al equipo, que estaba "casi hecho", pero hasta el día de hoy no hay información oficial al respecto.

La plantilla del CD El Ejido cuenta ahora mismo con 21 efectivos , sin contar a los canteranos Fermín, Kevin o Marcelo, por lo que hay 21 fichas ocupadas de las 22 de las que dispone el plantel ejidense. De llegar un delantero, si no se produce ninguna salida en el mercado invernal que se abre desde el 2 de enero hasta el 31, la plantilla quedaría totalmente cerrada, algo que provocaría una encrucijada en el club con el caso de Adolfo, que sigue con contrato en la disciplina celeste pero no tiene ficha. El mediocentro, que cayó lesionado nuevamente hace pocas semanas, en principio estaría en plenas condiciones para jugar en el comienzo de la segunda vuelta, pero podría darse el caso de que no tenga hueco en la plantilla. Si se diese esta situación, el granadino podría salir de la entidad almeriense, puede que en calidad de cedido, ya que sería muy negativo para su trayectoria estar medio año más sin pisar un terreno de juego.

La clave de la encrucijada con el mediocentro estará, por un lado, en si se produce la llegada de ese atacante del que habló González y que completaría el plantel, y por otro, de las posibles bajas que puedan darse en el mercado invernal y que dejen posibilidad a hacerle una ficha a Adolfo, siempre y cuando el entrenador así lo decida. A día de hoy, todo son suposiciones, porque por el momento no se ha producido movimiento de altas o bajas alguno desde que llegaron Calvé y Corral.