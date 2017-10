Encuentro que asusta

Como Almería, cuyas virtudes superan con creces sus defectos, Asturias es de esos paraísos de España que merece la pena visitar. Su clima, su gastronomía, sus paisajes, su verdor en todas los puntos cardinales..., un lugar muy agradable del norte de la península donde se realiza un turismo muy distinto al habitual de playa y paseo marítimo.

Precisamente en la tierra de las fabes y la sidra tiene la Unión Deportiva Almería un partido de los que no gusta jugar. No gusta porque la racha de los de Ramis comienza a ser preocupante al haber sumado sólo dos puntos de quince. Y lejos de verse esa supuesta reacción que se anunció a golpe de bombo y platillo en Vallecas y frente al Valladolid, lo único cierto es que los rojiblancos son un equipo con una delantera estéril y que empieza a dar los mismos síntomas de nerviosismo que hicieron precipitarse al vacío a los proyectos de Sergi Barjuán y Soriano.

El Molinón es un estadio que el Almería conoce bien y que se suele dar bastante mal. Hace años que los rojiblancos no sacan nada positivo de allí, habría que remontarse a la temporada del ascenso con Unai Emery. Precisamente en el campo del Sporting de Gijón perdió su sitio en el banquillo almeriense Gonzalo Arconada, en la temporada 2008-09 en la primera etapa en Primera División. Nueve campañas después, Ramis no se juega su puesto, pero sí puede quedar tocado si el equipo no reacciona y, gane o pierda, por lo menos mejora la imagen y presenta síntomas de mejora.

Como al perro flaco todo se le vuelven pulgas, en el momento más delicado de la presente temporada las bajas se multiplican. Después de ser duda toda la semana, finalmente se quedó en la mañana de ayer fuera Morcillo al persistir sus molestias. La ausencia del capitán se une a las de Fidel, por sanción, y Verza, Tino Costa y Nauzet Alemán, por lesión. Alex Corredera, del filial, repite en la convocatoria ya que la primera plantilla está formada por veintidós futbolistas y hay diecisiete disponibles en estos momentos.

De esta manera, sin recuperaciones de los hombres importantes, Ramis sólo cambiará por la lesión de Nauzet con respecto al once que cayó derrotado ante el Reus en el Estadio de los Juegos Mediterráneos el pasado domingo. La vuelta de Pablo Caballero puede devolver a Juan Muñoz al banquillo, quizás es la única duda, pero ambos han demostrado que la ausencia de gol caracteriza su juego. Vuelve también Hicham, que en pretemporada fue el que más acierto tuvo, pero en la presente campaña no ha tenido oportunidades, aunque buena falta hace en punta un hombre que tenga olfato goleador.

En lo que se refiere a defensa y centro del campo, todo hace indicar que Ramis usará dos laterales en el costado derecho, puesto que no confía en el juego de Javi Álamo y no tiene más variantes para el extremo. De esta manera, Marco Motta jugará en el lateral, mientras el que ha ocupado este puesto en las últimas jornadas, Fran Rodríguez, adelantará su posición. El italiano regresa a la titularidad después de perderla en las primeras jornadas y tiene la oportunidad de reivindicarse, después de que su homólogo motrileño dé una de cal y otra de arena. Toda la línea de contención tendrá esta noche un papel fundamental ante un Sporting contragolpeador y que mira a las jugadas de estrategia como un arma poderosa.