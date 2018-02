Escalón a superar sin excusas

Por culpa del propio Almería, cada partido es una emboscada. Y las que dos que tiene ante sí el conjunto rojiblanco son de aupa. Sevilla B y Cultural Leonesa, dos conjuntos que luchan por evitar la zona de descenso y que también se juegan el todo por el todo.

Si uno echa mano a la clasificación y a las estadísticas, lo normal es designar al Almería como favorito en ambos partidos: el filial es el peor equipo local de Segunda División y el conjunto leonés el tercer peor visitante. Sin embargo, repasando el muestrario de desgracias de la UDA hay muchas ejemplos de resurrecciones hacia los rivales que de entierros. Por eso, mejor no mirar mucho los logarismos y centrarse sólo en el césped. Aunque realmente se hace difícil no prestarle atención al hecho de que el Sevilla Atlético lleva cinco derrotas seguidas y la última victoria fue por un raquítico 3-2 ante el colista Lorca. Pero bueno, toca hacer el esfuerzo de no dejarse llevar por la confianza, partido a partido que diría el otro.

La derrota del pasado fin de semana ante Osasuna en el Estadio de los Juegos Mediterráneos ha estropeado todos los cálculos que hacían los aficionados. Además, muchos de los rivales sumaron de tres por lo que rápidamente los rojiblancos van perdiendo la pequeña distancia con el descenso que les permite coger su irregularidad. El mal comienzo de la segunda vuelta, con una sola victoria ante el Lorca, carga de importancia el encuentro de esta mañana en la Ciudad Deportiva de Sevilla, donde hasta el empate sería un resultado insuficiente. Sin embargo, lo primero es dejar la portería a cero, algo que está costando mucho en las últimas jornadas, y luego ya vendrá el mirar hacia la meta contraria, déficil también que no consigue superar el Almería ni con cuatro delanteros en sus filas.

Como por desgracia el hábito rojiblanco es complicarse la vida, las bajas vuelven a mermar a la plantilla para uno de los momentos más importantes de la temporada. Tino Costa sigue fuera, Mandi ya sólo podrá aportar como un aficionado más desde las gradas y las recuperaciones de Verza y Caballero son desesperantemente lentas. Además, Owona, que no ha viajado, y Morcillo sigue necesitados de ritmo competitivo para estar a un nivel similar al resto de compañeros.

Ante ello, Lucas Alcaraz tirará nuevamente de ingenio para confeccionar un equipo que rinda mejor de lo que lo hizo en la primera parte de Lorca y la segunda de Osasuna. El de esta mañana es un encuentro para estar en alerta los noventa minutos y no cometer errores de bulto, como el que costó la derrota la pasada semana ante un conjunto pamplonés que no fue mejor, pero sí más efectivo y menos errático atrás.

El Sevilla Atlético ya no es el conjunto que la temporada pasada dominaba y practicaba un gran fútbol, pero su falta de preocupación por el descenso lo convierte en un equipo muy peligroso. Por eso, el Almería no puede perder la cabeza en ningún momento y sí aprovechar los espacios que deja atrás un filial que encaja mucho y al que le cuesta hacer gol. La fortaleza en el centro del campo y las apariciones de Pozo en la mediapunta, como en la primera vuelta, toman una importancia muy destacada para no fallar en uno de los duelos que a los futbolistas les gusta llamar "final".