El Villarreal fulmina a Escribá y Calleja, del filial, le sustituye

El Villarreal ha decidido rescindir el contrato de Fran Escribá como entrenador del equipo, anunció el club en un comunicado. La decisión se ha adoptado tras la derrota por 4-0 sufrida este domingo por el equipo en la visita liguera al Getafe y junto a Escribá dejan el club el segundo entrenador, Josep Alcácer, y al preparador físico, José Mascarós.

El club, que les agradece el trabajo y les desea suerte. La destitución se ha producido tras la disputa de los primeros seis encuentros de Liga, cuando el equipo castellonense ocupa la decimocuarta posición con siete puntos, tras haber sumado dos victorias, un empate y tres derrotas. Su lugar lo ocupará Javier Calleja, técnico del Villarreal B,hasta final de temporada

El club que preside Fernando Roig se ha decantado por el técnico madrileño, que ha trabajado en las categorías inferiores del club y que antes de dirigir al filial se había hecho cargo del juvenil, al que hizo campeón durante tres temporadas.

Javier Calleja, de 39 años, nació en Alcalá de Henares (Madrid) el 12 de mayo de 1978 y fue jugador del Villarreal desde la temporada 1999-2000 a la 2005-2006.

Además, el nuevo técnico del Villarreal alcanzó como jugador del club las semifinales de la Liga de Campeones y jugó en el Real Madrid C, Alcalá, Málaga y Osasuna.

El club, en un comunicado, ha informado de que apuesta "por un hombre de la casa para su proyecto deportivo, que hasta ahora dirigía al Villarreal B y que se ha formado como técnico en las categorías inferiores de la entidad".

Mala racha de Escribá, con una humillación en Getafe

Escribá empezó con dos partidos perdidos a domicilio, ante el Levante (1-0) y la Real Sociedad (3-0), el Villarreal dio muestras de recuperación al ganar por 3-1 al Betis, con remontada incluida, e imponerse con autoridad al Alavés a domicilio (0-3). Sin embargo, el equipo se volvió a atascar con un 0-0 en casa ante el Espanyol y en Getafe sufrió una goleada por 4-0, tras la que el club que preside Fernando Roig ha decidido la destitución.

Tras la victoria ante el Betis y antes de ganar en Vitoria, el Villarreal debutó en la Liga Europa con un triunfo en casa ante el Astaná por 3-1, en un encuentro en el que no jugó bien, pero ganó gracias a una reacción final. El próximo partido del Villarreal, correspondiente a la Liga Europa, se jugará el jueves en Israel ante el Maccabi de Tel Aviv y en Liga el domingo contra el Eibar en La Cerámica.

Precisamente después de la victoria ante el Betis del día 10, el presidente Roig mostró su disgusto con la afición "por la poca paciencia a las primeras de cambio" y explicó que no entendía "los nervios, las críticas y la presión para tirar al entrenador", así como que no le gustaba el ambiente que había. También dijo que no entendía "la animadversión" existente y que no notaba el apoyo a un equipo que lo necesitaba en lugar de las "dudas y las críticas".