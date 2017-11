"Espero respuesta del equipo"

Luis Miguel Ramis quiso transmitir un mensaje de tranquilidad en la rueda de prensa, en un partido del que dijo que todo le salió al revés de lo esperado. "La idea era adelantarse en el marcador porque queríamos que el rival tuviera nervios, pero ha pasado todo lo contrario. No hemos tenido el acierto para hacer el gol, con el palo de Alcaraz. En la segunda parte nos hemos contagiado de nervios y cualquier pase era un problema. Transmitimos tranquilidad, estamos todos unidos. Es la primera vez que tocamos el descenso y este equipo en situaciones complicadas ha respondido. Yo espero respuesta en ellos, llegará el momento en el que recuperen la confianza. Son capaces de revertir esta situación".

El míster, como hizo en la rueda de prensa previa al choque, dijo que no teme un posible cese pese a la pésima racha que acumula el equipo y haber entrado en zona de descenso después de una nueva y dolorosa derrota. "No temo nada en fútbol, sólo entiendo de trabajar y respaldar a mis jugadores. Hay que recuperar al equipo para que sea fuerte y recupere el buen camino que teníamos", indicó el tarraconense que les pidió a los futbolistas importantes que dieran la cara en este encuentro vital y no fueron capace de hacerlo: "Es verdad que hay jugadores que no están al nivel que tienen. Estamos todos juntos, el que no quiera que dé un paso al lado, pero no he visto a nadie que se haya querido quitar de enmedio. Son momentos en los que no salen las cosas, cualquier balón perdido se convierte en una situación de peligro para el rival".