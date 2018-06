Esteban Navarro: "El equipo ha creído hasta el final"

“Sabíamos que no era fácil, que era un rival que nos iba a poner las cosas difíciles. Nosotros no hemos estado del todo bien, pero el equipo ha creído, no es fácil remontar a la Arandina dos situaciones adversas en el marcador. Los chavales creen, quieren, y con eso nos tenemos que quedar”, aseguraba el técnico rojiblanco, que analizaba el resultado final diciendo que “lo de justo vencedor o injusto en el fútbol es relativo. Sí es cierto que durante el partido tuvimos situaciones muy adversas. Nos vimos fuera, hemos creído, les hemos hecho daño donde nosotros pensábamos que no le podíamos hacer, pero esto es fútbol, última jugada, último minuto y a veces la suerte también cuenta”.

Navarro reconocía que “a partir del gol de ellos se ha visto otro tipo de partido, con más situaciones, más dinámico y nos ha costado muchísimo. En determinados momentos no hemos sabido manejar la situación. Dos errores nos cuesta dos goles, pero si queremos pasar tres rondas hay que pasar por determinados momentos. El equipo ha sabido sufrir. Estoy contento con el trabajo de los jugadores pero no con el partido”. Sobre el enfado de De los Mozos con el colegiado, dijo que “respeto la opinión de todo el mundo. Felicito a la Arandina por el trabajo que ha hecho”. Destacó la afluencia de aficionados al decir que “los jugadores merecían este apoyo”.