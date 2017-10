La FIFA y 'France Football', amor imposible

Diego Maradona y Ronaldo Nazario entregando el principal premio. Un teatro centenario en el corazón de Londres. Una alfombra verde plagada de estrellas. Una puesta en escena casi de Hollywood. La FIFA apostó el lunes al show en su gala anual y lanzó un fuerte mensaje a la revista France Football.

La federación internacional de fútbol y la publicación francesa entregaron de forma conjunta el Balón de Oro al mejor jugador del mundo entre 2010 y 2015. El acuerdo se rompió y ambas entidades volvieron a dar sus premios por separado: France Football da el prestigioso Ballon d'Or y la FIFA creó The Best, sucesor del anterior FIFA World Player.

De momento, The Best está muy lejos del renombre del Balón de Oro, considerado como el galardón futbolístico más importante a nivel individual. En espectáculo, sin embargo, el premio de la FIFA está varios escalones por encima tras lo que se vivió el lunes por la noche en el London Palladium, un fastuoso teatro que se levantó hace más de un siglo. "Los Oscar del fútbol", definió la gala el diario británico The Telegraph en su crónica. Poco o nada tuvo que ver con la anterior fiesta de la FIFA. Fue en enero, en la aséptica Zúrich, con el ente rector del fútbol mundial todavía convaleciente por los escándalos de corrupción. Y para colmo no asistió ningún jugador del Barcelona. La FIFA cambió Zúrich por Londres, una de las capitales del mundo, e invitó a numerosas estrellas de ayer y hoy (y no sólo del mundo del fútbol): estuvieron Maradona y Ronaldo, pero también Diego Forlán, Eto'o, Lampard, Gullit, el tenor Plácido Domingo, el ex tenista Boris Becker o los actores Patrick Stewart o Catherine Zeta-Jones. Y por supuesto los mejores futbolistas de la actualidad, encabezados por los tres nominados a The Best, Cristiano Ronaldo, Messi y Neymar. Ésa es precisamente la FIFA que quiere vender su nuevo presidente, Gianni Infantino. El suizo se rodeó de antiguas leyendas para mejorar la imagen de la golpeada organización.

"Quiero decir a la familia nueva de la FIFA que hoy estamos más unidos que nunca para refundar una FIFA de fútbol", proclamó Maradona instantes antes de anunciar a Cristiano Ronaldo como ganador del premio The Best. Antes hubo selfies, bromas, saludos, abrazos y uno de los momentos de la noche llegó cuando se presentó al once ideal de la temporada. El maestro de ceremonias, el actor Idris Elba, los presentó al más puro estilo hollywoodiense: con los 11 jugadores en un escenario a oscuras.

Así, parece imposible, de momento, que la FIFA y France Football se unan de nuevo para dar un galardón conjunto al mejor futbolista del planeta.