FRAN cree en la salvación

Dicen que a la tercera va la vencida y en el caso de Fran Fernández el dicho se ha cumplido. El técnico almeriense ha necesitado que el equipo naufragase por tres veces para que la directiva unionista se decidiera a darle el timón del banquillo rojiblanco. Esta vez es en firme, sin carácter de interinidad como en las dos citas precedentes, saldadas con sobresaliente, con dos victorias y un empate.

Ayer, con Alfonso García Piñero ejerciendo de maestro de ceremonias (el mismo que tras la goleada por 3-0 al Zaragoza y darle paso a Lucas lo llamaba al orden por reivindicar mayor protagonismo para la gente de la casa), era presentado para las seis jornadas restantes y quién sabe si, en caso de lograr la hazaña de la permanencia, fijar su continuidad arrancando un proyecto desde los cimientos y no como mero apagafuegos. Estas fueron sus reflexiones más interesantes.

SUEÑO CUMPLIDO

"Cuando uno empieza en esta profesión piensa en lo máximo y para mí es entrenar al club de mi tierra. Independientemente de las circusntancias por las que estoy aquí, lo hago agradecido y lo daré todo para salvar la situación. Es un reto importante, pero lo vamos a conseguir".

RETO MAYÚSCULO

"Si no estuviera convencido de que se puede conseguir no estaría aquí, eso seguro. Este es mi club y quiero lo mejor para él. Estoy convencido de que hay futbolistas suficientes y con el trabajo de todos se podrá conseguir. Tenemos que cambiar ciertas cosas pero la predisposición de todo el mundo está siendo fantástica. A ver lo que sucede en estas seis jornadas que restan".

bARCELONA B

"Hay tres condicionantes que tenemos que tener muy en cuenta para este partido. El principal sin duda somos nosotros, cómo llegamos y con quién. Luego está la situación del contexto del partido y el rival, que está peor que nosotros ahora mismo y viene con entrenador nuevo, lo que nos ha descolocado un poco porque lo teníamos bien estudiado. Pero lo importante somos nosotros y si estamos bien y damos nuestra mejor versión el sábado se demostrará y tenemos que ganar el partido".

¿adelantar a alcaraz?

"Puede haber algún cambio. El tema de Rubén lo considero más mediocentro ofensivo que un mediapunta. En esa posición tenemos jugadores de lo mejor de la categoría y está claro que hace falta gol. El sábado quiero un equipo valiente, que salga a por el partido desde el primer momento y no tenga miedo a nada. Es una final pero luego quedan otras cinco. Independientemente del resultado que se dé, hay que seguir ganando partidos, el objetivo es que la gente se conciencie de la situación para mejorar".

peligros de un filial

"El mayor peligro de un filial es que tienen poco que perder. Aunque se encuentran en una situación peor que la nuestra a día de hoy van a jugar sin la presión que nosotros podamos tener en ciertos momentos del partido. Tenemos que intentar llegar nosotros bien, con las ideas claras del partido que queremos hacer. Somos mejor equipo que ellos, de eso no tengo ningún tip ode duda".

papel de la afición

"Cuando digo que entre todos lo vamos a conseguir incluyo a la afición. Creo que se está dando un paso adelante a todos los niveles y veo que hay una nueva ilusión y la gente se va a olvidar un poco del pasado, que creo que es lo que debemos de hacer para pensar solo en el partido del sábado. No tengo dudas de que vamos a ser 12 y sí les pido, bajo mi modesta opinión, que nos ayuden en los momentos malos. Habrá momentos en los que el equipo no lo pase bien porque no le quite el balón al Barcelona, lo vamos a intentar, pero si no se puede es cuando necesitamos al número 12, cuando cometamos un error, porque se cometerán. El equipo está en una situación delicada y necesitamos ese apoyo. No soy nadie para pedirle nada a la afición, pero creo que el sábado van a jugar un papel muy importante".