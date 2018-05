Falta el H. Overa para tener un pleno almeriense de objetivos

A falta de dos jornadas para la conclusión de la competición regular en Tercera División, dos de los tres equipos que representan a la provincia de Almería en esta categoría ya han hecho sus deberes, por lo menos en lo que a objetivos prioritarios se refiere. El Unión Deportiva Almería B y Atlético Pulpileño confirmaron matemáticamente el pasado fin de semana que estarán presentes en el play off de ascenso a Segunda División B, en esa lucha por dar el salto a bronce que ahora se han puesto como nuevo reto, como el segundo y más importante objetivo tras haber logrado asegurarse plaza entre los cuatro primeros de su respectivo grupo. Desgraciadamente, no hubo pleno almeriense, ya que el Huércal-Overa no pudo sellar una permanencia que ya casi roza.

El filial rojiblanco, de la mano de Esteban Navarro, se impuso por 4-1 al Loja y se metió en el bolsillo la segunda posición de la tabla clasificatoria del Grupo IX. Mientras, los de Pulpí ganaron por 1-0 en la recta final al Lorca B el sábado, pero todavía tienen que certificar si entrarán en la promoción como segundos o terceros del Grupo XIII. Sus paisanos de El Hornillo, que lograron un meritorio empate en casa del Muleño (0-0), tendrán que esperar para ver si este fin de semana que se avecina consiguen la salvación matemática y se dejan todo para la última jornada.

No debe relajarse lo más mínimo el equipo de Juliá, que tiene cuatro puntos de ventaja sobre el descenso a falta de dos encuentros que tendrá que jugar ante UCAM Murcia B y Estudiantes de Murcia que, pese a no jugarse ya nada, no concederán regalos.