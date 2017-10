Falta de fe en el área rival

Antes de subir a la rueda de prensa, Luis Miguel Ramis atendió a la radio oficial del club para tratar de levantar la moral después de una derrota inesperada en casa. "Es hora de trabajar más, no están saliendo las cosas. Más allá de considerar justo o injusto, venimos trabajando para no sufrir estas derrotas. Cuando las cosas no van bien, hay que analizar y trabajar porque confío en el grupo".

Preocupado por la falta de gol del equipo, el míster pide más convencimiento cuando se pise el área rival. "Hemos llegado muchas veces, pero nos falta agresividad en los metros finales. Para hacer gol, tenemos que llegar por fe y nos ha faltado esa energía para meter en el gol, que es para lo que se juega a esto. Hay que aprovechar las ocasiones porque ellos han llegado una vez y han marcado", indicaba el técnico rojiblanco que en su penúltima respuesta debaja claro que el sentir del vestuario después de un 0-1 que ha hecho muchi daño en el Mediterráneo, tanto a la plantilla como a los aficionados: "Nos vamos tristes, el fútbol es efectividad. René no se ha tirado en todo el partido y ha recogido un balón de la portería. El equipo defensivamente no ha sufrido, pero en el área no hemos tenido fe".

Finalmente, Ramis quiso proteger a sus pupilos e hizo ver que la intención fue ir a por los tres puntos desde el principio y ya con el 0-1, quiso salvar como mínimo un punto. "Todas las semanas me preocupo por lo que veo que no me gusta. Por actitud no se puede reprochar nada, lo hemos intentado, pero en Segunda definen las áreas. Confío en que se va a dar la vuelta", fueron las últimas palabras del tarraconense, ya en la rueda de prensa, que tiene ahora por delante la difícil papeleta de mejorar en El Molinón si quiere evitar la caída por primera vez a la zona de descenso a Segunda B.