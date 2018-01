Faltan un extremo y alguna salidaLucas no da pistas al rival

Son cinco días los que faltan para que se cierre el mercado invernal y la Unión Deportiva Almería tiene todavía, como mínimo, dos importantes operaciones que hacer tras confirmarse ayer la incorporación de Sulayman: una llegada y si lo consigue, dos salidas. Hasta la fecha, la secretaría técnica no ha logrado desprenderse de ningún jugador, más allá de la baja voluntaria que pidió Nauzet Alemán a principios de diciembre para retirarse del fútbol profesional.

Para cuadrar las cuentas, prácticamente las más paupérrimas desde que el conjunto rojiblanco milita en la Liga de Fútbol Profesional, el Almería necesita aligerar su plantilla. El límite salarial es muy justo, sobre todo si los almerienses se hacen con un tercer fichaje invernal. Mejor dicho, una tercera cesión tras las de Soleri y Suleyman. Por eso, la secretaría técnica está como loca porque Juan Muñoz, cedido por el Sevilla hasta final de temporada, o Javi Álamo, con contrato hasta junio, acepten abandonar la disciplina rojiblanca. Ninguno de los dos cuenta para Lucas Alcaraz, a los dos se les ha buscado un recambio este enero puesto que no han rendido como se esperaba de ellos.

El sevillano, más allá de sus malos números ante la portería rival, tiene un juego apático que no gusta a Lucas Alcaraz. Sin ir más lejos, Hicham le ha ganado el puesto sólo a base de correr y presionar más. Por su parte, el futbolista canario no ha contado esta campaña ni lo hizo la anterior desde que llegó precisamente en el mercado invernal. Ha estado más tiempo en el dique seco que disponible, por lo que le ha sido imposible tener continuidad cuando ha entrado en el once.

Alguna salida es clave para afrontar con garantías la llegada de un extremo derecho, lugar por donde cojea la plantilla, precisamente por la poca aportación de Javi Álamo. En el mercado de verano, la secretaría técnica no consiguió un buen futbolista y confía en hacerlo en estos últimos días. Del que más se ha hablado es de Lass Bangoura, futbolista que no ha terminado de hacerse un hueco en el Rayo Vallecano pese a las muchas temporadas que lleva en Madrid. Los rojiblancos tienen la operación bastante avanzada, pero quedan flecos con el conjunto vallecano que no terminan de cerrarse. El Almería ha solicitado su cesión, cuenta con el visto bueno del guineano, pero el Rayo Vallecano apura hasta última hora para que no sea una cesión sin más, espera en sacar algo de tajada económica arguyendo que hay más ofertas en su despacho. Todo lo contrario de lo que busca Alfonso García: una operación a coste cero y una ficha lo más baja posible.

Quien estampó ayer su firma en las oficinas del Estadio de los Juegos Mediterráneo fue el centrocampista Sulayman Marreh. Después de varios días negociando con el Watford, club de origen del africano, que lo tenía cedido en el Valladolid, el conjunto inglés aceptó que vista de rojiblanco hasta final de temporada. Lucas Alcaraz lo conoce bien, pues lo tuvo la pasada campaña en Primera División en el Granada en su corta estancia en el banquillo de Los Cármenes, y es muy de su gusto. Se trata de un pivote defensivo, que destaca por su potencia física, y que ofrece una buena salida de balón.

Aunque en principio no se buscaba un jugador de estas características, la ausencia prolongada de Tino Costa ha hecho que el club haga un esfuerzo al respecto. Al técnico granadino no termina de convencerle Mandi y prefiere a Joaquín como central, sobre todo ahora que Morcillo y Owona están lesionados, por lo que salió la oportunidad de hacerse con Sulayman y dio el visto bueno. En principio hoy se incorpora a los entrenamientos, por lo que no estará ante el Numancia.

Se le nota a Lucas Alcaraz un tremendo respeto por el rival que mañana visita el Estadio de los Juegos Mediterráneos: el Club Deportivo Numancia, el mismo que le metió las cabras en el corral durante buena parte de la eliminatoria de Copa del Rey al Real Madrid, antes de la catastrofe blanca ante el Leganés. Cierto es que el Almería está fuerte en casa, donde está sacando buenos resultados, pero hasta el momento no se ha enfrentado a un rival de la seriedad en su juego del cuadro soriano.

Por eso, el míster granadino sabe que el Almería tiene que hacerlo todo bien este domingo y los fallos se pagarán más caro que nunca. "El control del partido pasa por neutralizar las virtudes del rival y por seguir en la misma línea de las últimas actuaciones en casa. Ellos juegan arriba con una doble referencia y son muy buenos en las transiciones, en el juego directo y en las acciones de centros y remates", la filosofía de Arrasate, un técnico que ha encajado perfectamente en Los Pajaritos: "No es habitual que un entrenador pueda trabajar tres años en el mismo club, con el mismo proyecto y mejorando año tras año su plantilla. Esta continuidad propia que sea un equipo competitivo y que esté arriba en la clasificación. Está haciendo una campaña bastante regular".

En lo que respecta a su equipo, Lucas no quiso desvelar si contará o no con el primero de los fichajes del mercado invernal: el argentino Soleri. "Es un delantero en formación y claro que tiene sus posibilidades para entrar en la convocatoria. Pero tiene las mismas opciones que el resto de los jugadores de la plantilla. Podría tener sus minutos durante el partido", dejó en el aire el entrenador, que repasó cómo están los jugadores que ayer volvieron a estar entre algodones: "Javi Álamo está bien, bueno está entrenando con el grupo. Hicham se ha ido a casa con fiebre, mientras que Fran Rodríguez se ha entrenado y habrá que esperar hasta el sábado para saber si está disponible. Pozo también va bien, pero no tenemos certeza de si estará para ser convocado".

Sobre el mercado de fichajes, el granadino se mostró igual de cauto. En un primer momento se remitió a la secretaría técnica, como ha hecho en anteriores ruedas de prensa, aunque finalmente sí que apuntó que es difícil que se produzca una llegada importante a lo largo de la semana que viene, puesto que el miércoles se cierra el plazo para inscribir a nuevos jugadores. "Hasta el día 31 hay que esperar porque todos los equipos hacen movimientos de última hora, aunque no creo que hagamos muchos", se sinceró el el granadino, que puso como ejemplo negativo de este mercado las incorporaciones de la pasada temporada del Granada al que él entrenaba, hechas a contrarreloj, cuya aportación fue nula. Por lo pronto, ayer le dieron la alegría de Sulayman, un jugador al que conoce y que encaja en su idea de fútbol.