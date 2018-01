Faltan un extremo y alguna salida

Son cinco días los que faltan para que se cierre el mercado invernal y la Unión Deportiva Almería tiene todavía, como mínimo, dos importantes operaciones que hacer tras confirmarse ayer la incorporación de Sulayman: una llegada y si lo consigue, dos salidas. Hasta la fecha, la secretaría técnica no ha logrado desprenderse de ningún jugador, más allá de la baja voluntaria que pidió Nauzet Alemán a principios de diciembre para retirarse del fútbol profesional.

Para cuadrar las cuentas, prácticamente las más paupérrimas desde que el conjunto rojiblanco milita en la Liga de Fútbol Profesional, el Almería necesita aligerar su plantilla. El límite salarial es muy justo, sobre todo si los almerienses se hacen con un tercer fichaje invernal. Mejor dicho, una tercera cesión tras las de Soleri y Suleyman. Por eso, la secretaría técnica está como loca porque Juan Muñoz, cedido por el Sevilla hasta final de temporada, o Javi Álamo, con contrato hasta junio, acepten abandonar la disciplina rojiblanca. Ninguno de los dos cuenta para Lucas Alcaraz, a los dos se les ha buscado un recambio este enero puesto que no han rendido como se esperaba de ellos.

El sevillano, más allá de sus malos números ante la portería rival, tiene un juego apático que no gusta a Lucas Alcaraz. Sin ir más lejos, Hicham le ha ganado el puesto sólo a base de correr y presionar más. Por su parte, el futbolista canario no ha contado esta campaña ni lo hizo la anterior desde que llegó precisamente en el mercado invernal. Ha estado más tiempo en el dique seco que disponible, por lo que le ha sido imposible tener continuidad cuando ha entrado en el once.

Alguna salida es clave para afrontar con garantías la llegada de un extremo derecho, lugar por donde cojea la plantilla, precisamente por la poca aportación de Javi Álamo. En el mercado de verano, la secretaría técnica no consiguió un buen futbolista y confía en hacerlo en estos últimos días. Del que más se ha hablado es de Lass Bangoura, futbolista que no ha terminado de hacerse un hueco en el Rayo Vallecano pese a las muchas temporadas que lleva en Madrid. Los rojiblancos tienen la operación bastante avanzada, pero quedan flecos con el conjunto vallecano que no terminan de cerrarse. El Almería ha solicitado su cesión, cuenta con el visto bueno del guineano, pero el Rayo Vallecano apura hasta última hora para que no sea una cesión sin más, espera en sacar algo de tajada económica arguyendo que hay más ofertas en su despacho. Todo lo contrario de lo que busca Alfonso García: una operación a coste cero y una ficha lo más baja posible.

Quien estampó ayer su firma en las oficinas del Estadio de los Juegos Mediterráneo fue el centrocampista Sulayman Marreh. Después de varios días negociando con el Watford, club de origen del africano, que lo tenía cedido en el Valladolid, el conjunto inglés aceptó que vista de rojiblanco hasta final de temporada. Lucas Alcaraz lo conoce bien, pues lo tuvo la pasada campaña en Primera División en el Granada en su corta estancia en el banquillo de Los Cármenes, y es muy de su gusto. Se trata de un pivote defensivo, que destaca por su potencia física, y que ofrece una buena salida de balón.

Aunque en principio no se buscaba un jugador de estas características, la ausencia prolongada de Tino Costa ha hecho que el club haga un esfuerzo al respecto. Al técnico granadino no termina de convencerle Mandi y prefiere a Joaquín como central, sobre todo ahora que Morcillo y Owona están lesionados, por lo que salió la oportunidad de hacerse con Sulayman y dio el visto bueno. En principio hoy se incorpora a los entrenamientos, por lo que no estará ante el Numancia.