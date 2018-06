Federación de sufridores

Todavía tienen calambres en el cuello por la postura en la que maldurmieron en los autocares rumbo a Lugo, les duele la zona lumbar por estar tantas horas rígidos como un polo y el tono rojizo de los ojos, de tantas lágrimas, poco a poco va desapareciendo. Así van volviendo a la realidad los miembros de las diferentes peñas que componen la Federación, encabezada por un José Manuel Lermos que está eufórico por la salvación y se congratula por el granico de arena que ellos pusieron.

"Ésta ha sido la temporada que más hemos sufrido, vernos en descenso a falta de una jornada era agónico, pero gracias a Dios al final pudimos escaparnos. Si los 300 que estuvimos en Lugo no hubiésemos estado, no nos habríamos salvado. Los jugadores sintieron nuestro ánimo pero también les exigimos cuando bajaron los brazos. Estuvimos a la altura de las circunstancias", dice orgulloso el presidente que celebró como un niño la permanencia: "Después de tantos nervios, lo celebramos muchísimo en el autocar. Han sido muchas penas durante toda la temporada, es cierto que hay gente que no considera que haya que celebrar esta salvación, pero es que era imposible no hacerlo después de todo. En ese momento, nos salió montar una fiesta en el autocar".

José Manuel Lermos fue el encargado de darle a René el trofeo al mejor jugador de la temporada, un premio que ha creado la Federación de Peñas y que quiere perpetuar. Es un presidente activo, con ambición y que no rehuye las preguntas. Por ejemplo, la del millón: ¿debe Alfonso vender? "Mi opinión es ver primero quién viene y con qué proyecto. Si viene alguien con ganas y con dinero, ¿por qué no? Si sigue Alfonso, hay que hacer autocrítica y pulir los muchos fallos que se han cometido. No es normal salvarnos en la última jornada durante tres temporadas seguidas", algo que provoca que las gradas estén al borde del colapso un año sí y otro también: "La afición no se merece este sufrimiento. En Lugo fue un sufrimiento extremo, viendo a la gente llorar cuando perdíamos por 1-0. Hay que estar en ese momento para ver lo que estamos sufriendo", reconoce con el recuerdo aún caliente.

La otra pregunta obligada también la esperaba y supo contestarla con maestría y sinceridad. Lermos tiene claro que el próximo proyecto rojiblanco debe de pasar por las manos de alguien tan importante en estas últimas jornadas como Fran Fernández. "Es un hombre de la tierra, no le ha temblado el brazo cuando ha tenido que dejar fuera de la convocatoria a quien no estaba involucrado. Ésa es la gente que nos gusta en Almería, el que va de cara y siente el escudo". Precisamente eso es lo que gusta en el Mediterráneo, que haya gente de la casa como el propio Fran o Joaquín, sólo así la gente seguirá identificándose con sus colores y cada día aumentará la masa social: "Cuantos más seamos en el estadop, mejor, pero creo que es más importante mantener los que somos y para eso la permanencia ha sido fundamental. Yo soy de la generación que se quedó sin fútbol cuando desapareció la Agrupación Deportiva Almería, algo que nunca entendí".

Con la campaña ya finalizada, la Federación está preparando su viaje al Congreso Español de Peñas. "Vamos todas las Federación de Aficiones Unidas de la LFP. Es una fiesta del fútbol, de las aficiones, nos reunimos más de mil personas", finaliza Lermos.