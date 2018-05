Fernando Martínez: “La Liga Provincial de Clubes es una gran idea y va a beneficiar a muchos niños”

El inicio de la Liga Provincial de Clubes, competición impulsada esta temporada por la Delegación Almeriense de la Federación Andaluza de Tenis, es inminente. El próximo fin de semana dará comienzo el campeonato, dirigido a las categorías absoluta, veteranos +35, cadete, infantil, alevín y benjamín, y que recibirá el nombre de Trofeo Fernando Martínez en homenaje al entrenador más laureado de la historia del tenis almeriense.

“Para mí ha sido un detalle porque nunca espero una satisfacción de este tipo y después de cuarenta años en este mundo que te reconozcan tu trayectoria es muy agradable”, afirma Fernando Martínez, que cree que esta Liga Provincial de Clubes de Tenis es “una competición que puede tener éxito porque no necesitas muchos jugadores para formar un equipo”.

“La idea es magnífica y se van a beneficiar muchos niños”, continúa Fernando Martínez, que recuerda que “esta liga ya existió antes y funcionó muy bien”, ya que “da la opción a que jueguen tenistas de todos los niveles”. “Es una competición local y puede dar lugar a que niños que no tienen la opción de jugar lo hagan y eso es muy importante; está muy bien entrenar pero si no hay competición, no avanzas”, explica.

Martínez dio sus primeros raquetazos en el Club Hípico de Almería, desde donde pasó al Club de Tenis Almería. Allí se convirtió en un destacado jugador de edad juvenil que por su buen hacer sobre la pista fue reclamado para entrenar a dos de las más firmes promesas del tenis femenino almeriense de la época, la malograda Adela Rueda y Luz Varela.

Tras realizar el servicio militar, Martínez regresó al club, ya como entrenador semiprofesional, y los éxitos a nivel regional no tardaron en llegar. Después de casi una década acumulando logros autonómicos, apostó por dar un cambio y pasar al CT Arco Iris, entonces un emergente club en Aguadulce bajo la dirección de Miguel Ramírez que durante treinta años se convertiría en uno de los referentes a nivel nacional.

Allí, Fernando Martínez tuvo una etapa fructífera, entrenando a muchos de los más destacados tenistas de la provincia como Miguel Ramírez, Carlos Solas, Alberto Andújar, Benjamín Winter, Elena Cerezo, Rubén Merchán, Fran Segura, Óscar Segura o los que ahora mismo son los máximos exponentes del tenis almeriense, Javi Barranco y Eva Guerrero. “Todos los años salía un campeón”, recuerda ahora Martínez.

En sus últimos años, regresó al Club de Tenis Almería, donde se jubiló hace apenas unos meses. Desde su retirada, se dedica a “seguir viendo tenis” y también a “relajar un poco la tensión de los últimos años”, en los que trabajó “de lunes a domingo” porque además de entrenador realizó funciones de árbitro.

Por último, Fernando Martínez ha alabado el trabajo realizado por el actual delegado de la Federación Andaluza de Tenis en Almería, José Salamanca. “Su padre, cuando fue delegado, hizo un trabajo genial potenciando las escuelas y ahora él está terminando esa labor, pero a una escala más nacional. Su labor es encomiable, tiene mucha influencia en Madrid y está consiguiendo traer a Almería muchos e importantes torneos”, finaliza.