Ferrera se fija como meta la final liguera

Era de esperar que Mario Ferrera ejerciese su 'decanato' en las filas ahorradoras para transmitir serenidad en todo momento. Sin perder la compostura ni en pista ni fuera de ella, sabía del potencial del equipo antes y después de la llegada de los momentos clave, manteniéndose en un tono confiado y sin admitir la cabida a la más mínima duda. Lo suyo es "equipo", pero no deja de reconocer que hay nombres propios que pueden cambiar todo para bueno o para malo. En uno de los rivales directos ha sido para lo segundo: "Lo de Palma más o menos se podía prever un poco, porque se sabe que a Víctor Viciana es muy complicado reemplazarlo, es un jugador muy importante en su equipo y se le está notando".

No pone en duda la gran calidad de Perini, su sustituto tras la lesión, pero el almeriense proyectaba una larga sombra: "En el partido de Palma nos ganaron al final ajustado en el último set, en el partido de Copa les ganamos muy bien y ahora contra Teruel la verdad es que han bajado bastante su nivel, lo que ha hecho que la gente se decante por una hipotética final entre Teruel y Unicaja".

No dejan de ser conjeturas, y más con lo apretado de la zona alta y con el duelo de este sábado en Los Planos, que incluso podría desembocar en ese choque entre ambos en play off, pero trasladado a las semifinales. Mejor centrarse en jugar y punto: "Las cuentas llevamos ya 'tiempecillo' que no las miramos".

De hecho, una victoria ahorradora en Los Planos podría devolver el liderato a los de Dreyer, que a priori tienen partido sencillo ante el descendido Tarragona, con visita posterior a Mediterráneo y con el último choque ante Río Duero Soria. Así, a Ferrera le parece mejor el planteamiento de "mirar más el partido a partido sin fijarse en esa segunda o tercera posición, porque significa al fin y al cabo jugar contra el mismo equipo, estando más lejos el primero, que sí cambiaría bastante más al jugar contra el cuarto las semis". Por eso su postura de no echar cuentas, sin valorar tampoco si es mejor comenzar dentro o fuera cada una de las dos eliminatorias por el título de liga, si se superan las semifinales.

Su apuesta por Unicaja, sea quien sea el rival que vaya a estar en frente, es la de siempre… pero un poco más fuerte. Retomando el argumento anterior de los nombres propios, hay uno que está afectando en positivo a los blanquiverdes y que puede notarse mucho más de aquí en adelante, y es el de Israel Rodríguez: "Contento porque llevamos un mes con él entrenando y el equipo ya ha cambiado, solo en los entrenamientos tener a los cuatro receptores es clave, y encima es un jugador como él, de ese calibre. Ha cambiado y va a cambiar mucho al equipo; yo creo que está al 70% y de aquí al play off puede estar a tope".