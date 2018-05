Fidel, Fran, Lucas y el mensaje

Con tres temporadas aún por delante de las cinco que firmó, a Fidel Chaves se le estaba haciendo cuesta arriba la etapa en el banquillo de Lucas Alcaraz, quien al poco de asumir las riendas apostó por el canterano Gaspar Panadero para la banda en perjuicio de uno de los jugadores franquicia del club.

El anuncio de la dimisión del técnico granadino, junto a la llegada de Fran Fernández y la grave lesión de Gaspar le abrieron de nuevo las puertas de la titularidad y esta vez el onubense parece dispuesto a dejarlas bien cerradas hasta final de curso, adueñándose de uno de los costados del ataque rojiblanco.

Ayer ante los medios venía a reconocer que el mensaje de Lucas no acabó de calar en el vestuario: "A lo mejor estábamos un poco bloqueados, como el mismo Lucas dijo en la rueda de prensa de su despedida. Sentía que su mensaje no llegaba y Fran llegó con ilusión y ganas de trabajar, por lo que su mensaje ha calado, transmite y se transforma en resultados".

A nivel individual ha sido uno de los grandes beneficiados por el cambio en el banquillo y le agradece a Fran Fernández la confianza depositada: "Personalmente con el antiguo entrenador no estaba participando mucho porque apostaba por otros compañeros y no quedaba otra que trabajar para cuando me tocase la oportunidad, que fue cuando se marchó él. Desde el primer día Fran me hizo sentir importante, habló conmigo y me dijo que todos teníamos que dar un paso al frente y estoy agradecido por su confianza, que espero poder disfrutar hasta final de temporada".

En el plano particular Fidel se autoexige y cree que puede aportar bastante más en algunas facetas del juego: "Creo que puedo ser aún más determinante aportando más a nivel de goles o asistencias. Estoy contento con mi participación y con confianza tras una temporada dura, con situaciones que nunca había atravesado en mi carrera. Ahora me encuentro cómodo y esty mejorando, espero que aún se pueda ver una mejor versión".

En su regreso a Córdoba -el curso pasado no jugó al ver la roja la jornada previa- espera un ambiente bonito y que al final los dos equipos logren la salvación: "Posiblemente sea el ambiente más bonito que pueda haber en Segunda. Después de la temporada que lleva, yo he vivido momentos duros y bonitos en ese campo y cuando el equipo necesita de su afición aprietan de verdad. Será un ambiente precioso y espero que al final de temporada puedan salvarse, pero confío en certificar nuestra permanencia".