Fin a la racha positiva

Siete jornadas más tarde la Unión Deportiva Almería B volvió a probar el amargo sabor de la derrota después de caer ayer en su visita al Municipal de San Pablo. El cuadro almeriense sabía de antemano que no iba a ser un duelo nada fácil, pese a las diferencias clasificatorias entre uno y otro equipo, claramente a favor de los rojiblancos que, a pesar de haber llegado a tener numerosas ocasiones para haberse llevado mejor premio de tierras malagueñas, no tuvieron fortuna de cara a l gol ante un oponente que sí sacó tajada en el minuto 58' con un tanto desde el punto de penalti que se encargó de transformar Durán. No cesó el cuadro de Fran Fernández en su empeño de empatar una contienda en la que buscaban alargar una semana más una buena racha que, sin embargo, vieron cortada. El Almería B ve como se aleja el Atlético Malagueño en el liderato pero todavía sigue con un pequeño colchón en la segunda plaza con respecto a sus perseguidores más inmediatos, por lo que de momento no peligra su estancia en play off.